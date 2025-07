Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, la nuova tronista potrebbe arrivare direttamente da Temptation Island 2025.

Tra poco meno di un mese, lo studio di Uomini e Donne riaprirà ufficialmente i battenti per le prime registrazioni della nuova stagione. Un appuntamento fisso per i tanti fan del programma che non vedono l’ora di scoprire non solo chi tornerà nel parterre del trono over ma anche i nomi dei nuovi tronisti. Sul web circolano diverse indiscrezioni come quelle riportate da Lorenzo Pugnaloni secondo cui le scelte sarebbero già state fatte.

“2 tronisti sconosciuti sarebbero già stati scelti. Come già anticipavo, gli altri 2 potrebbero essere noti/teletrasportati direttamente dal trono di Filippo Bisciglia. Gli sconosciuti sarebbero una ragazza pugliese di 24 anni e un ragazzo romano di 27″ fa sapere Lorenzo Pugnaloni su Instagram, ma chi sono i tronisti che potrebbero arrivare direttamente da Temptation Island 2025?

Anticipazioni Uomini e Donne: la tentatrice Ary sul trono?

Direttamente dal villaggio di Temptation Island 2025, potrebbe accomodarsi sul trono di Uomini e Donne, il tentatore Flavio Ubirti che, durante il programma condotto da Filippo Bisciglia, si è avvicinato a Denise. Il nome di Flavio continua ad essere considerato in pole per il trono della prossima stagione ma da Temptation Island potrebbe arrivare anche la nuova tronista. Secondo Opinionista Social, infatti, oltre a Flavio Ubirti, nello studio di Uomini e Donne, per accomodarsi sul trono, potrebbe arrivare la tentatrice Ary che, nel villaggio, si è avvicinato a Valerio Ciaffaroni fidanzato con Sarah.

Dopo essere stati distanti, nelle ultime puntate di Temptation Island, Ary e Valerio si sono avvicinati scatenando la reazione del web. Oltre ad essere bellissima, Ary ha 22 anni e ha una passione per il calcio, in particolare per la Lazio, esattamente come Valerio. I fan di Temptation Islans si dividono tra coloro che sperano che Valerio decida di darsi una possibilità con Ary e quelli che, invece, sperano che il romano torni con la fidanzata. Nel frattempo, i rumors sulla probabile presenza di Ary sul trono continuano.