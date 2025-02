Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 10 febbraio 2025: prime esterne per Gianmarco Steri

È tutto pronto per la nuova puntata di oggi di Uomini e Donne, lunedì 10 febbraio 2025, e dalle anticipazioni si scopre che oggi andrà in onda l’ultima parte della registrazione del 28 gennaio scorso. Protagonista sarà il Trono Classco dopo l’ampio spazio lasciato al Trono Over nelle precedenti puntate con Tina Cipollari ed i suoi nuovi corteggiatori Michele, Angelo e soprattutto Cosimo, il nuovo cavaliere di Gemma, Gian Piero e Marcello e Cristina che hanno scelto di uscire insieme dal programma.

Stando a quanto riportano le anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi, 10 febbraio 2025, protagonista sarà Gianmarco Steri. Il trono del 28enne romano sta entrando sempre più nel vivo, è stato sommerso da un boom di richieste, hanno chiamato per lui più di 8000 ragazze e nelle scorse puntata in studio sono arrivata più di cento. Dopo aver scartato la maggior parte per ovvi motivi, Gianmarco ha scelto di concentrare la sua conoscenza solo su alcune di loro come Ambra, Angelica e Caterina ma ad attirare maggiormente l’ attenzione di Gianmarco Steri è stata la corteggiatrice Liane Arias ed oggi verrà trasmessa la loro prima esterna: come sarà andata?

Uomini e Donne anticipazioni, puntata del 10 febbraio 2025: arriva la nuova tronista Chiara Pompeo

E dalle anticipazioni Uomini e Donne si scopre che oggi farà il suo ingresso la nuova tronista Chiara Pompeo. Si tratta di una studentessa di 23 anni, originaria di Roma che ha scelto di rivolgersi al programma di Maria De Filippi per trovare il suo uomo ideale. In questi giorni, però, la giovane è finito nel mirino delle segnalazioni da parte del suo presunto fidanzato Riccardo Sparacciari che l’ha accusata di aver mentito a tutti fingendo di essere single per partecipare ad Uomini e Donne.

Infine spazio avrà anche il Trono Over, al centro dello studio si accomoderanno Giovanni con Morena e Margherita. Il cavaliere, infatti, ha scelto di uscire con entrambe le dame portando entrambe in esterna, tuttavia mentre con Margherita tutto è proseguito per il meglio, con Morena non ci sono stati non pochi problemi e tensioni che verranno affrontati nella puntata di oggi.

Dove vedere la puntata di oggi di Uomini e Donne e in diretta streaming

Svelate tutte le anticipazioni Uomini e Donne come sempre non resta che ricordare che il dating show di Canale5 va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45 circa ma è possibile seguirlo anche in diretta streaming sul sito di Mediaset Infinity mentre su Witty.tv sono disponibili dei contenuti in esclusiva. Alla conduzione come sempre c’è Maria De Filippi mentre a commentare senza freni nè censure le vicende dei vari protagonisti ci sono Tina Cipollari e Gianni Sperti.