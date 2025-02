Anticipazioni Uomini e Donne: arriva finalmente la nuova tronista Chiara Pompei

Anche oggi, martedì 11 febbraio, su Canale 5 alle 14:45 torna l’appuntamento con Uomini e Donne. Stando a quanto riportato dalle anticipazioni, verrà finalmente presentata la nuova tronista Chiara Pompei, studentessa universitaria di 23 anni. La ragazza è arrivata negli studi nella registrazione dello scorso 28 gennaio e pare che, a distanza di circa due settimane, il pubblico potrà finalmente conoscerla. Tuttavia, il suo trono potrebbe essere già a rischio. Sui social, infatti, è già arrivata una segnalazione dal suo presunto fidanzato, Riccardo Sparacciari.

Poco dopo la diffusione delle prime anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni, Riccardo ha condiviso un lungo sfogo sui social, svelando di essere legato sentimentalmente alla tronista. A quanto pare, Chiara avrebbe accettato la proposta della redazione solo per questione economiche, chiedendo al ragazzo di andare a corteggiarla, così da lasciare insieme il programma con tanto di scelta fake. Nel caso quest’opzione non fosse stata possibile, la 23enne avrebbe avuto addirittura un piano B, ovvero abbandonare il trono a metà percorso. Come reagirà Maria De Filippi? Chissà, nel frattempo non resta che attendere e dare almeno un’occhiata alla presentazione della tronista.

Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over: caos Claudia e Giorgio, Alessio e Gaia

Nella puntata di Uomini e Donne di martedì, 11 febbraio, ci sarà spazio anche per il Trono Over. I protagonisti saranno inizialmente Claudia e Giorgio, i quali stanno attraversando un momento di stallo. La dama, infatti, è molto interessata a lui. Nonostante ciò, non riesce a nascondere il suo fastidio e le sue perplessità, dato che il cavaliere non sembra essere molto concentrato e attento alla loro conoscenza. Stando alle anticipazioni, al centro studio si troveranno anche Alessio e Gaia, reduci da una forte lite. Per scusarsi, il cavaliere regalerà dei fiori dalla donna, rivelandole, però, di non voler andare avanti nella conoscenza.

Scintille anche per Gloria che, invece, avrà una discussione con un cavaliere. Il motivo? L’uomo sosterrà che, quando beve, la dama diventa pericolosa. Un’esternazione pesante, che scatenerà polemiche e critiche tra i presenti in studio. Infine, ci saranno le battute finali del trono di Francesca Sorrentino, la quale ha deciso di non portare in esterna nessuno. La tronista spiegherà di nutrire dei forti dubbi su Gianmarco Meo, sospettando che sia solamente alla ricerca di consensi. Insomma, ci sarà un colpo di scena dietro l’altro nella nuova puntata di Uomini e Donne.