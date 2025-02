Anticipazioni Uomini e Donne: Gianmarco Steri si sbilancia, caos tra Francesca Sorrentino e Gianmarco Meo

Oggi, mercoledì 12 febbraio, ci sarà un nuovo appuntamento con Uomini e Donne. Nel bel mezzo della settimana sanremese, Maria De Filippi non si ferma e su Canale 5 continuano le avventure dei protagonisti del dating show. Stando a quanto riportato dalle anticipazioni, in questa puntata scenderanno altre 100 ragazze per Gianmarco Steri. Un vero e proprio fenomeno quello del tronista che, dopo aver conquistato il pubblico come corteggiatore di Martina De Ioannon, continua ad appassionare gli spettatori durante il suo nuovo percorso sul trono. Tra tutte le giovani donne scese per lui, il barbiere romano svelerà di essere rimasto particolarmente colpito da Angelica. A questo punto, chissà come proseguirà la conoscenza tra loro due.

Successivamente, è molto probabile che ci sarà uno spazio dedicato al trono di Francesca Sorrentino. La tronista non ha voluto portare nessuno in esterna, a causa dei forti dubbi che ha iniziato a nutrire nei confronti del suo corteggiatore Gianmarco Meo. L’ex volto di Temptation Island ha infatti scoperto che il ragazzo ha fatto il provino da tronista e, per questo, sospetta che stia facendo tutto solo per visibilità e per avere consensi dal pubblico. Di fronte a queste accuse, Gianmarco lascerà lo studio ma, poco dopo, i due avranno un confronto.

Per quanto riguarda il Trono Over, nella puntata di Uomini e Donne di mercoledì, 12 febbraio, se ne vedranno delle belle. Stando a quanto riportato dalle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, il pubblico avrà modo di vedere la registrazione del 29 gennaio, durante la quale sono stati protagonisti Claudia e Giorgio. Dopo la travagliata toria con Diego Tavani, Claudia ha iniziato una conoscenza con Giorgio, con il quale sono anche scattati dei baci. Al centro studio, la dama racconterà di trovarsi molto bene con l’uomo, ma di non essere sicura che lui sia realmente interessato a lei e a proseguire la loro frequentazione.

Successivamente, si parlerà di Alessio e Gaia, la dama più giovane di lui che aveva chiamato direttamente la redazione per poterlo conoscere. Nonostante un buon inizio, i due hanno discusso animatamente, tanto che, in puntata, il cavaliere le regalerà dei fiori per scusarsi e terminare la conoscenza, perché non è il suo prototipo di donna. A quel punto, interverrà Francesca, che chiederà al cavaliere di riprendere la loro frequentazione interrotta, ma riceverà un netto rifiuto. Infine, scoppierà il caos con Gemma Galvani, che scaricherà un cavaliere, e Gloria. Quest’ultima avrà infatti un’accesa lite con un uomo, che l’ha accusata di diventare pericolosa quando beve. Un’esternazione polemica, che sarà contestata da tutti i presenti in studio.