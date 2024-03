Anticipazioni Uomini e donne, puntata 12 marzo 2024/ Beatriz e Raffaella furiose con Brando, lite in studio!

Uomini e donne, scintille tra Beatriz e Brando in studio

Ieri pomeriggio ha preso il via un’altra settimana e, con essa, è tornato in onda il consueto appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e donne. Nel dating show condotto da Maria De Filippi c’è ancora un importantissimo nodo da sciogliere, ed è indissolubilmente legato alla scelta di Brando. Il tronista, protagonista del Trono classico sin dall’inizio di questa edizione, non ha ancora effettuato la sua scelta che continua a vacillare tra due corteggiatrici, Beatriz e Raffaella.

Nelle ultime ore, tuttavia, la situazione è precipitata, con il tronista che ha avuto una pesante litigata in studio con Beatriz, per poi lasciare lo studio e raggiungere Raffella dietro le quinte. La situazione è sempre più delicata e il ragazzo sembra ancora ben lontano dalla sua scelta. Intanto, per quanto riguarda il Trono Over, si registra la fine della frequentazione tra Francesco e Sabrina. Il Cavaliere, dopo aver conosciuto la Dama, avrebbe voluto uscire dal programma mano nella mano. Lei però non si è detta del tutto convinta e ha rifiutato, portando alla decisione di Francesco di interrompere i rapporti.

Anticipazioni Uomini e donne, 12 marzo 2024: lite tra Brando, Beatriz e Raffaella

Ma cosa succederà oggi pomeriggio, martedì 12 marzo 2024, nella nuova puntata di Uomini e donne in onda come sempre su Canale 5? Stando alle anticipazioni riportate da Tag 24, in studio si registra una durissima lite tra Brando e le sue due corteggiatrici, Beatriz e Raffaella. In un confronto a tre che si preannuncia infuocato, il ragazzo verrà accusato da entrambe di non aver preso ancora una decisione e di non avere il coraggio e il carattere necessario per affrontare la scelta.

L’indecisione di Brando sarà sempre più sotto gli occhi di tutti, sino a quando il tronista deciderà di lasciare il parterre dopo la lite con le sue due corteggiatrici. La scelta del ragazzo si fa sempre più complicata ed è ancora ben lontana.

