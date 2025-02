Anticipazioni Uomini e Donne: scoppia il caos tra Francesca Sorrentino e Gianmarco Meo

Oggi, giovedì 12 febbraio, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Stando a quanto riportato dalle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, alle 14:45 il pubblico avrà modo di vedere quanto accaduto nella registrazione del 29 gennaio. Ieri, 12 febbraio, la puntata si è conclusa con il trono di Francesca Sorrentino. Dunque, pare che oggi il dating show riprenderà proprio da dove si era interrotto. La tronista ha deciso di non portare in esterna nessuno dei suoi corteggiatori a causa dei forti dubbi che ha iniziato a nutrire nei confronti di Gianmarco Meo.

Il motivo? Francesca ha scoperto che il ragazzo aveva fatto i provini per diventare tronista. Di conseguenza, teme che a lui interessi solamente la visibilità e avere i consensi del pubblico. Di fronte a queste accuse, il corteggiatore ha lasciato lo studio. A quanto pare, tra i due ci sarà un confronto e un chiarimento. Gianni Sperti ha dato ragione al giovane romano, mentre Maria De Filippi ha invitato l’opinionista a mettersi nei panni della tronista e capire i suoi dubbi. Inoltre, ha provato a far ragionare il corteggiatore. Com’è noto, però, alla fine Francesca farà un’altra scelta e uscirà dal programma con Gianluca Costantino.

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 13 febbraio, i telespettatori vedranno la prima esterna della nuova tronista Chiara Pompei. La studentessa 23enne è uscita con un ragazzo di nome Matteo. L’esterna, però, non è andata bene a causa dell’eccessiva timidezza di lui. La tronista spiegherà infatti di non essere rimasta colpita, soprattutto perché il corteggiatore non l’ha mai guardata negli occhi. Ad ogni modo, come svelato dalle anticipazioni, il percorso di Chiara avrà una vita molto breve. In una delle ultime registrazioni, ha infatti lasciato il programma insieme a colui che si è rivelato poi essere il suo fidanzato.

Per quanto riguarda il Trono Over, scoppierà una vera e propria bufera. La protagonista sarà Gloria Nicoletti, che avrà un’accesa discussione con Gaetano. Sebbene i due abbiano chiuso la conoscenza diverse puntate fa, oggi si ritroveranno di nuovo al centro dello studio. Da lì, nascerà una lite dopo che il cavaliere accuserà Gloria di diventare pericolosa quando beve. Un’affermazione forte, che causerà polemiche e critiche da tutti i presenti in studio. Infine, Mario Cusitore ballerà in studio con una ragazza con disabilità che si trovava tra il pubblico, facendo emozionare tutti.