Anticipazioni Uomini e donne, puntata 14 dicembre 2023/ Nuovo corteggiatore per Ida Platano

Uomini e donne: Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza ai titoli di coda

Uomini e donne, nella puntata andata in onda ieri pomeriggio, ha visto la conoscenza tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza piombare in una netta crisi, forse irreparabile. Dopo aver raccontato la loro uscita insieme, condita anche da alcuni baci, i due si sono confrontati in studio. Il Cavaliere ha spiegato che, oltre a Roberta, sarebbe intenzionato a conoscere altre dame del parterre del Trono Over, senza dunque concedere l’esclusiva a lei. La Di Padua si è tuttavia risentita e avrebbe deciso di mettere un punto alla loro frequentazione.

Situazione tesa anche tra Silvio e Sabrina. Dopo una frequentazione iniziale che prometteva qualcosa di buono, il loro rapporto sembra essersi incrinato per una serie di malintesi. La Dama ha ammesso di sentirsi bene al suo fianco, il Cavaliere tuttavia ha visto in lei un disinteresse e preferirebbe lasciarla libera. Alla fine, però, è arrivato il chiarimento in studio, con Silvio che ha fatto dietrofront e si è concesso la possibilità di proseguire la conoscenza con Sabrina.

Anticipazioni Uomini e donne: Brando torna in studio dopo il Covid-19

Ma cosa succederà oggi pomeriggio, giovedì 14 dicembre 2023, nella nuova puntata di Uomini e donne in onda come sempre su Canale 5? Stando alle anticipazioni riportate da TvBlog, Ida Platano inizia la conoscenza con un nuovo corteggiatore, Ernesto, con il quale è uscita e ha passato una piacevole serata. Inoltre, sembra esserci un colpo di scena nel rapporto tra Marco Antonio ed Emanuela: tra i due è arrivato il chiarimento?

Per quanto riguarda invece il Trono classico, c’è da segnalare l’attesissimo ritorno in studio di Brando. Dopo essersi temporaneamente assentato dal programma poiché risultato positivo al Covid-19, il tronista ha fatto ritorno ed è uscito in esterna con Raffaella, con la quale è scoccato anche un bacio. Tuttavia, in studio Beatriz si è infuriata con lui, poiché non le avrebbe concesso l’occasione di uscire in esterna anche con lei.

