Anticipazioni Uomini e donne, puntata 14 marzo 2024/ Il neo-tronista Daniele conosce le corteggiatrici

Ieri pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Uomini e donne, carica di emozioni soprattutto per due protagoniste del dating show: Gemma Galgani e Ida Platano. Partendo dal Trono Over, la dama torinese ha avuto l’occasione di conoscere un nuovo Cavaliere, Claudio, giunto in trasmissione per lei. Se si è trattato o meno di un colpo di fulmine è ancora presto per saperlo, sta di fatto che Gemma è rimasta piacevolmente colpita dalle lusinghe e dalle parole di elogio del Cavaliere, e si è detta disposta ad iniziare una conoscenza con lui.

Decisamente più turbolenta, invece, la situazione legata ad Ida Platano. Il suo trono è sempre più movimentato e, dopo l’addio di Mario Cusitore, la tronista sembra averci ripensato e pare intenzionata a ricucire il rapporto con lui, o quanto meno ad avere un confronto chiarificatore. Così, in puntata, Ida ha fatto recapitare al corteggiatore delle caramelle e un biglietto, di fronte ai quali Mario ha deciso di ritornare in studio. I due, poi, hanno avuto un duro confronto in parterre.

Oggi pomeriggio, giovedì 14 marzo 2024, va in onda una nuova puntata di Uomini e donne come sempre su Canale 5. Stando alle anticipazioni riportate da TPI, il focus di questo nuovo appuntamento è legato al nuovo tronista Daniele, 33enne di Napoli. Ci sarà in particolare il suo primo incontro con le corteggiatrici giunte nel programma per conoscerlo.

Per quanto riguarda invece il Trono Over, si tornerà a parlare della delicata situazione che coinvolge Ernesto Russo e Barbara De Santi. Dopo numerosi tira e molla e lo spettro di una insanabile rottura, la coppia ha optato per la tregua e hanno deciso di rimanere amici. Il loro percorso alla ricerca dell’amore, dunque, continua: per il Cavaliere, in particolare, scenderanno due nuove Dame, ma solo con una di loro deciderà di approfondire la conoscenza, ballando con lei in studio.

