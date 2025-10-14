Anticipazioni Uomini e donne, puntata in onda oggi martedì 14 ottobre 2025: Tina Cipollari attacca Sabrina, reciproche accuse tra Federico e Agnese

Anticipazioni Uomini e donne, puntata martedì 14 ottobre 2025

Nuovo appuntamento con Uomini e donne nel pomeriggio di oggi, martedì 14 ottobre 2025, come sempre su Canale 5 a partire dalle ore 14.45 circa. Sarà sicuramente una puntata ricca di confronti, scontri e colpi di scena, ed è un po’ quello che viene preannunciato nelle anticipazioni Uomini e donne in un video pubblicato sul sito di WittyTv.

Entrando nel merito delle dinamiche del Trono Over, dal video emerge che ci sarà un acceso dibattito in studio tra Sabrina e Tina Cipollari. La Dama avrà infatti un confronto con Enrico e Nicola nel parterre, ma riceve subito l’attacco dell’opinionista che non si dice del tutto convinta dei suoi atteggiamenti: “Ma quanto sei ridicola? È chiaro che questo signore a te non piace!“.

La Dama però sbotta, spiegando che non è vero e sostenendo che deve comunque avere il tempo necessario per poter approfondire la conoscenza con un Cavaliere: “Mi dai un po’ di tempo per valutare la cosa oppure devo deciderla oggi?“. La Cipollari però non crede alla sua versione dei fatti e ritiene, anzi, che la donna sia ormai giunta alle sue conclusioni pur non volendo ancora ammetterle: “L’hai già decisa“.

Anticipazioni Uomini e donne: reciproche accuse tra Federico e Agnese

Proseguendo con le anticipazioni Uomini e donne di oggi, martedì 14 ottobre 2025, si accende il clima in studio nel Trono Over con il confronto tra Rosanna e Federico, e con la Dama che attacca il Cavaliere: “Perché devi avanzare giudizi nei miei confronti? Chi sei tu per farlo?“.

Scontro anche tra Federico e Agnese, con il Cavaliere che le lancia un’accusa: “Guardami negli occhi e dimmi sabato dove stavi: secondo me sei uscita con altri“. Lei, dal canto suo, si alza e controbatte con un’altra accusa: “Federico, hai baciato Veronica e sei stato al telefono con me a dire ‘oggi mi sei mancata più del solito‘”.

Spazio anche alle dinamiche del Trono classico, non solo con la tronista Cristiana Anania ma anche con un confronto in studio tra Flavio e Sara. Dopo i tira e molla dell’ultimo periodo, la corteggiatrice ammette che i due sono giunti ad una tregua, ma aggiunge: “Abbiamo fatto un trattato di pace e mi ha fatto una promessa, ma io oggi ti devo riattaccare“. Poi, non trattiene le lacrime: cosa sarà successo?