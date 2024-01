Anticipazioni Uomini e donne, puntata 16 gennaio 2024/ Ernesto deluso da Ida: è vicino all’addio?

Uomini e donne: Ida Platano convince Mario a rimanere nel programma

Uomini e donne torna in onda oggi con una nuova puntata, ma il pubblico non può dimenticare quanto accaduto ieri nello studio del dating show. Il Trono classico è stato caratterizzato, senza alcun dubbio, dal tentativo di Ida Platano di proseguire la conoscenza con Mario Cusitore. Il corteggiatore è stato al centro di una segnalazione sul suo conto, proveniente da un’altra donna, con la quale avrebbe avuto dei contatti quando la sua avventura nel programma era ormai avviata.

Tale segnalazione ha spinto Mario a voler abbandonare la trasmissione ma Ida, pur delusa per essere stata tradita nella fiducia, gli ha concesso una seconda possibilità e ha fatto di tutto per convincerlo a rimanere. Intanto, sul fronte Trono Over, si registra un nuovo colpo di scena tra Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta. La coppia, dopo un’altalena di tira e molla continui nel corso degli ultimi giorni, hanno deciso di riprovarci: la loro frequentazione è destinata a proseguire?

Ma cosa succederà nella nuova puntata di Uomini e donne in onda oggi, martedì 16 gennaio 2024, come sempre nel pomeriggio di Canale 5? Stando alle anticipazioni riportate da WittyTv in un video pubblicato sul sito, nella puntata di oggi si torna a parlare del rapporto tra Ida e Mario. La tronista gli ha chiesto di rimanere, nonostante la segnalazione ricevuta sul suo conto, e questo ha smosso l’ira di Ernesto. Il corteggiatore, infatti, si rifiuta di ballare con la Platano poiché non si considera né ipocrita né finto e, anzi, sarebbe a tutti gli effetti intenzionato ad abbandonare il programma.

Inoltre, sempre sul fronte Trono classico, Brando ha un confronto in studio con Beatriz che, tuttavia, sfocia in un epilogo inatteso. La corteggiatrice ha infatti una furiosa litigata con Tina Cipollari e, tra urla e lacrime, lascia di corsa lo studio. Infine, per quanto riguarda il Trono Over, ci sarà un confronto in studio tra Gabriella e Fabio.











