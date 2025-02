Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 17 febbraio 2025: esterne di Gianmarco Steri con Liane e Caterina

Inizia una nuova settimana e dalle anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi, lunedì 17 febbraio 2025, si scopre che ampio spazio avrà il Trono Classico con Gianmarco Steri, Francesca Sorrentino e la nuova tronista Chiara Pompei. Andando con ordine stando alle anticipazioni oggi andrà in onda la seconda parte della registrazione avvenuta il 3 febbraio scorso. Si inizia con Gianmarco Steri e le sue prime esterne con Liane e Caterina. Il 28enne romano, infatti, sta iniziando a conoscere le prime ragazze.

Nelle scorse puntate Gianmarco ha fatto le prime uscite conoscitive con Giorgia e Francesca rimanendo piacevolmente colpito da quest’ultima. Ha ammesso di essere affascinato dalla personalità, sincerità e spontaneità. Ed inoltre la giovane ha conquistato anche gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti colpiti dal suo carisma. Nella putata di oggi di Uomini e Donne, invece, uscirà in esterna con Liane e Caterina. Il tronista dirà di essersi trovato bene con entrambe ma di preferire Caterina dal punto di vista estetico e che esteticamente è il suo prototipo, mora e con gli occhi azzurri. Ed è a questo punto che Maria De Filippi lancerà una battuta: “È il contrario di Martina.”

Uomini e Donne, anticipazioni 17 febbraio 2025: Gianmarco si scusa con Francesca

Dalle anticipazioni Uomini e Donne si scopre che si tornerà a parlare del Trono di Francesca Sorrentino. Dopo la discussione nell’ultima registrazione in cui ha nuovamente abbandonato lo studio, Gianmarco Meo tornerà con un fiore per scusarsi con Francesca, quest’ultima però si mostrerà ancora dubbiosa e soprattutto tirerà fuori una segnalazione secondo la quale lui fa parte di un’agenzia, alla smentita del corteggiatore la tronista lo incalzerà dicendogli di averlo saputo. Insomma ci sarà un nuovo scontro tra i due.

Non è chiaro se avrà spazio anche il brevissimo trono di Chiara Pompei, la quale ha concluso il suo percorso dopo sole tre settimane perché già fidanzata fuori. La 23enne ha solo conosciuto alcuni corteggiatori, come Giovanni, ma non ha mai fatto un’esterna. Dovrebbe esserci invece il Trono Over con le dame ed il cavalieri pronti a raccontare le loro vicissitudini, molto probabilmente andrà in onda la lite tra Margherita Aiello e Morena Farfante a causa di un Mikado.

Dove vedere la puntata di Uomini e Donne in diretta streaming

Dopo aver rivelato tutte le anticipazioni Uomini e Donne più importanti sulla puntata di oggi, non resta che ricordare che il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45 circa ma è possibile seguire la puntata in diretta streaming sul sito di Mediaset Infinty. Ed inoltre su Witty.Tv, invece, è possibile scovare chicche ed interviste in esclusiva. Le repliche, invece, vanno in onda dal lunedì al venerdì su La5 a partire dalle 19.30. A commentare le vicende di tronisti e corteggiatori, dame e cavalieri come sempre Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino.