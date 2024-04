Anticipazioni Uomini e donne, puntata 18 aprile 2024/ Daniele Paudice contro Valery, accesa lite in studio

Uomini e donne: Mario Cusitore furioso con Ida Platano lascia lo studio

Altissima tensione nella puntata di Uomini e donne andata in onda ieri pomeriggio su Canale 5. Il clima in studio si è fatto incandescente quando Ida Platano e Mario Cusitore hanno dato vita ad una furibonda litigata, scaturita da un’esterna della tronista con Pierpaolo. Il corteggiatore continua ad accusarla di avere interesse solo nel conoscere il suo “rivale” in amore e di trattarlo come un burattino, al punto da lasciare lo studio dopo il duro sfogo.

In studio il clima si è fatto incandescente anche tra gli altri protagonisti del programma, con Gianni Sperti che ha punzecchiato Pierpaolo per la sua reazione di fronte alla litigata tra Ida e Mario e con Maria De Filippi che ha invece difeso Siano. Il trono di Ida Platano si fa di settimana in settimana sempre più turbolento: una buona fetta di pubblico è convinta che la sua scelta finale sarà Mario, anche se la stessa tronista ha più volte minacciato di abbandonare il programma anzitempo, accusando i suoi due corteggiatori di atteggiamenti immaturi e poco sinceri.

Intanto oggi pomeriggio, giovedì 18 aprile 2024, va in onda una nuova puntata di Uomini e donne e, stando alle anticipazioni rivelate in una clip sul sito di Witty Tv, saranno numerose le dinamiche in studio. Tra Marcello e Jessica c’è stato un bacio e il Cavaliere, a quel punto, vorrebbe raccontare pubblicamente com’è andata la serata tra di loro. La Dama, su domanda di Maria De Filippi, rivela di aver ricevuto il numero di telefono anche da Ernesto. Intanto, sempre sul fronte Trono over, va in scena un confronto tra Mario Verona e le corteggiatrici Ilenia e Milena.

Nervi tesi invece per quanto riguarda il Trono classico, con Daniele che ha avuto un acceso litigio con Valery in studio. Una clip ha mostrato un confronto in esterna tra tronista e corteggiatrice, in cui lui si è detto deluso dall’atteggiamento di lei e, in parterre, non le risparmia un altro attacco: “Hai fatto la tua uscita da diva di Hollywood“. Situazione delicata anche per Ida Platano, dopo che Mario Cusitore ha deciso di abbandonare lo studio in seguito alla loro ennesima litigata. La tronista ha voluto raggiungerlo dietro le quinte, per poi rientrare amareggiata: “Non vuole più corteggiarmi, se n’è andato“.











