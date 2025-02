Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 18 febbraio 2025: Francesca smaschera Gianmarco

È tutto pronto per una nuova puntata del dating show di Canale5 condotto come sempre da Maria De Filippi che vede nel ruolo di opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti e c’è molta attesa per la puntata di oggi, martedì 18 febbraio 2025, perché dalle anticipazioni Uomini e Donne si scopre che andrà in onda l’ultima parte della registrazione del 3 febbraio scorso, quella in cui Francesca Sorrentino smaschererà Gianmarco Meo, scoprendo che faceva da sempre parte di un’agenzia. Da allora scoppierà il putiferio che porterà il corteggiatore ha lasciare il programma e la fine anticipata del Trono di Francesca che in seguito in extremis deciderà di fare comunque la sua scelta e uscire con Gianluca Costantino.

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza si sono lasciati dopo Uomini e Donne?/ "Lui ha tolto le foto, lei..."

Andando con ordine dalle anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi si scopre che Gianmarco Meo, dopo tutte le discussioni e gli scontri delle scorse volte, si presenterà in studio con un fiore per Francesca Sorrentino per chiederle scusa e fare pace. Tuttavia la tronista sarà tutt’altro che ben disposta nei suoi confronti dicendogli di aver scoperto che fa parte di un’agenzia. Il 23enne negherà ma Francesca rilancerà ancora dicendo di esserne certa e di sapere che lui ha un’agenzia e che ha fatto il modello. A questo punto tra i due nascerà uno scontro in cui interverrà anche Tina Cipollari che si scaglierà a sorpresa non contro Gianmarco ma contro Gianluca da lei sin dall’inizio accusato di essere lì solo per visibilità e non per interesse. Insomma si preannuncia una puntata scoppiettante.

Chi è Salvo, cavaliere di Uomini e Donne/ Gemma Galgani tentenna: lui chiude

Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi: esterna di Gianmarco Steri con Caterina e trono over

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne spazio avrà anche il trono classico di Gianmarco Steri. Nella puntata di ieri è andata in onda l’esterna con Liane, in quella di oggi, invece, andrà in onda l’esterna con Caterina. I due si troveranno molto bene insieme ed inizieranno ad avere una certa sintonia. Il tronista inoltre rivelerà che la giovane, mora con gli occhi chiari, è proprio il suo prototipo ideale di ragazza. A questo punto ci sarà anche la battuta di Maria De Filippi che farà notare come sia l’esatto contrario di Martina De Ioannon, che invece è bionda con gli occhi scuri.

Chi è Giulia Vacca, nuova dama di Uomini e Donne/ Torna in studio per Giorgio Edipio

Stando alle anticipazioni Uomini e Donne, infine, spazio avranno anche le dame e i cavalieri del Trono Over. Ieri al centro dello studio c’è stata una violenta lite tra Morena Farfante e Margherita Aiello perché entrambe attratte da Giorgio. E poi è sceso un nuovo cavaliere per Gemma Galgani, Salvo, mentre oggi spazio dovrebbero avere altri personaggi.

Dove vedere Uomini e Donne in diretta streaming

Dopo aver annunciato tutte le anticipazioni Uomini e Donne più importanti non resta che ricordare che Uomini e Donne va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45 circa sempre su Canale5 mentre è possibile seguire la puntata in diretta streaming sul sito di Mediaset Infinity. Su Witty.tv, invece, sono disponibili contenuti esclusivi e interviste. Ed anche nelle prossime puntate del dating show non mancheranno i colpi di scena ed i risvolti inaspettati di tutti i protagonisti.