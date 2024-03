Anticipazioni Uomini e donne, puntata 18 marzo 2024/ Pierpaolo deluso da Ida, poi l’attacco a Mario!

Uomini e donne: il neo-tronista Daniele presentato in studio

Oggi pomeriggio va in onda una nuova puntata di Uomini e donne, come sempre su Canale 5. Nella puntata andata in onda venerdì pomeriggio si sono registrati numerosi colpi di scena, uno su tutti il litigio in studio tra Cristina Tenuta e Ida Platano. La richiesta di Cristina di ballare con Mario Cusitore ha scatenato veementi reazioni in studio: Barbara De Santi, Aurora Tropea e Marcello Messina l’hanno attaccata senza mezze misure, e anche Ida Platano non ha apprezzato l’approccio della “rivale” all’uomo con cui si sta frequentando.

Intanto, sul fronte Trono classico, Brando ha rivelato in studio di essere giunto ad una conclusione e di essere pronto per la scelta tra Beatriz e Raffaella. È stato poi presentato il nuovo tronista Daniele, che ha conosciuto le sue prime corteggiatrici, ad alcune delle quali non ha risparmiato qualche punzecchiatura sul loro comportamento in studio.

Anticipazioni Uomini e donne: Gemma e Claudio in esterna, lite Aurora-Cristina

Intanto oggi pomeriggio, lunedì 18 marzo 2024, torna in onda Uomini e donne su Canale 5 con una nuova puntata carica di emozioni e sorprese. Stando alle anticipazioni diffuse da una clip pubblicata sul sito di Witty Tv, il pubblico assisterà all’esterna tra Gemma Galgani e Claudio, il nuovo Cavaliere con cui la dama torinese sta approfondendo una conoscenza. Inoltre in studio scoppierà una furibonda lite tra Cristina Tenuta e Aurora Tropea, che sono tornate a punzecchiarsi.

Il Trono classico vedrà invece Ida Platano a confronto con Pierpaolo, deluso dal comportamento della tronista. Ida ammette di non aver sminuito il corteggiatore, che a sua volta attacca Mario Cusitore: “Ieri hai portato in esterna lui, dopo che ti ha presa a parolacce“. Ma Mario, scioccato da queste dichiarazioni, nega tutto. Intanto Daniele avvia le sue prime conoscenze con le corteggiatrici giunte in studio per lui: il neo-tronista ammette di avere un carattere forte, ma dietro nasconde un profondo desiderio di trovare il vero amore.

