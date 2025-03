Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 18 marzo 2025: scatta il bacio tra Gianmarco e Cristina

È tutto pronto per una nuova puntata di Uomini e Donne che andrà in onda anche oggi, martedì 18 marzo 2025, a partire dalle 14.45 circa su Canale5. Dalle anticipazioni Uomini e Donne fornite da Lorenzo Pugnaloni si scopre che oggi andrà in onda la prima parte della registrazione che si è tenuta lo scorso 11 marzo. Tanti saranno gli argomenti e le tematiche con i protagonisti sia del trono classico che del trono over. Si parte con Gianmarco Steri e con la sua vicinanza sempre più lampante alla corteggiatrice Cristina Ferrara.

Stando alle anticipazioni Uomini e Donne, infatti, si scopre che Gianmarco Steri dopo i recenti malumori con Francesca Polizzi, che ha ammesso di sentirsi messa da parte dal corteggiatore, porterà in esterna Cristina Ferrara. La chimica tra i due sarà alle stelle, del resto il romano ha già ammesso di essere molto attratto da lei fisicamente, tra Gianmarco e Cristina scatterà il bacio e ciò farà scattare forti scontri tra il tronista e le altre due corteggiatrici, Francesca e Nadia di Diodato che si diranno molto deluse dal suo comportamento.

Dalle anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi si scopre che ci sarà una pesante batosta per Gemma Galgani, una delle dame storiche del programma. La dama in queste ultime settimane sta conoscendo meglio un suo pretendente, Orlando. Tuttavia mentre lei è molto presa lui si mostra molto più distaccato. Per Tina Cipollari l’uomo non ha alcun interesse nei confronti di Gemma ed inoltre ripoterà una segnalazione choc su Orlando, cavaliere di Gemma Galgani: sarebbe fidanzato da vent’anni e sarebbe in trasmissione solo per visibilità. Scioccata, Galgani deciderà di chiudere immediatamente la conoscenza e Orlando sarà invitato dalla redazione a lasciare il programma per sempre.

E sempre dal Trono Over non mancheranno altri colpi di scena, dopo le pesanti liti nelle ultime puntate ci sarà l’ennesimo duro confronto tra Giuseppe e Sabrina Zago anche se quest’ultima, delusa e schifata, deciderà di mettere un punto definitivo alla loro conoscenza concentrandosi su altri cavalieri e soprattutto dirà di voler conoscere meglio Sebastiano. Ad infiammare le dinamiche ci sarà un nuovo triangolo, quello formato da Damiano, Gloria e Morena. Non è chiaro se si parlerà in puntata anche della liaison tra Tina Cipollari e Cosimo Mino Dadorante, entrambi volati in Puglia dopo aver visitato Parigi in una romantica vacanza in Francia.

Svelate tutte le anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi non resta che ricordare che il dating show di Canale5 va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 14.45 circa. È possibile seguire la puntata in diretta streaming sul sito di Mediaset Infinity mentre su Witty.tv sono disponibili contenuti extra, clip in esclusiva, interviste e backstage. L’appuntamento in replica, invece, è su La5 a partire dalle 19.40 e dalle 23.30.