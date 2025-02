Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 19 febbraio 2024: è caos tra Francesca Sorrentino e Gianmarco Meo

È tutto pronto per una nuova puntata del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi con opinionisti come sempre pungenti e taglienti Tina Cipollari e Gianni Sperti e stando alle anticipazioni Uomini e Donne di oggi ampio spazio avrà il trono di Francesca Sorrentino che si avvierà a conclusione in maniera imprevista e inaspettata con una serie di colpi di scena uno dietro l’altro. Nella puntata di ieri, infatti, la tronista ha incalzato il suo corteggiatore Gianmarco Meo chiedendogli se fa parte di un’agenzia il ragazzo ha negato infastidendo Francesca che ha ribattuto dicendo di avere le prove di ciò.

E stando alle anticipazioni Uomini e Donne del 19 febbraio 2024 si scopre che la puntata inizierà proprio dal punto in cui si è conclusa ieri. Francesca Sorrentino smaschererà Gianmarco Meo, quest’ultimo da parte sua proverà a difendersi ammettendo di avere un’agenzia dietro e di non averla lasciata per evitare di dover pagare una penale. In studio scoppierà il caos e ci sarà l’ennesimo scontro tra i due questa volta però la tronista non avrà nessuna intenzione di provare a chiarire e deciderà di eliminarlo abbandonare il trono definitivamente. Non è la prima volta che Francesca ha rischiato di abbandonare il trono anticipatamente. Nei mesi scorsi infatti, dopo l’addio di Paolo e Francesco era rimasta quasi senza corteggiatori e per questo aveva chiesto a Maria De Filippi ed alla redazione di far scendere nuovi corteggiatori per lei.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata del 19 febbraio 2025: la ‘scelta’ di Francesca è Gianluca Costantino

Ma i colpi di scena non finiranno qui perché secondo le anticipazioni Uomini e Donne quando Francesca Sorrentino lascerà lo studio pronta ad abbandonare il Trono l’altro suo corteggiatore, Gianluca Costantino la seguirà ed i due avranno modo di confrontarsi a lungo dietro le quinte ed al loro rientro in studio ci sarà un annuncio spiazzante: Gianluca Costantino è la scelta di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne.

Alcuni dettagli sono stati finiti dalle anticipazioni, sarà il corteggiatore a chiedere alla tronista di provare a darsi una chance e conoscersi fuori e lontano dalle telecamere. I due si baceranno e lasceranno lo studio e sarà sicuramente una scelta molto diversa da quelle tipiche del programma, senza petali e musica. Finirà in maniera un po’ particolare il trono di Francesca anche se, stando a rumor e indiscrezioni, i due dopo essersi frequentati un po’ fuori dalle telecamere si sarebbero già lasciati.

Dove vedere Uomini e Donne in diretta streaming e quando va in onda

Salvo tagli dell’ultimo minuto dalle anticipazioni Uomini e Donne, infine, si scopre che spazio dovrebbe avere anche il Trono di Gianmarco Steri con l’esterna con Caterina. I due si sono trovati molto bene e sin da subito si è instaurata una certa chimica: continuerà? La nuova puntata del dating show di Canale5 andrà in onda oggi, a partire dalle 14.45 ed è possibile seguirla anche in diretta streaming su Mediaset Infinity mentre va in onda dal lunedì al venerdì subito dopo la dizi turca Tradimento alle 14.45.