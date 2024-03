Anticipazioni Uomini e donne, puntata 19 marzo 2024/ Cristian e Valentina tornano nel programma

Uomini e donne: Ida Platano con Mario Cusitore, ma Tina Cipollari non gli crede

Ieri pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Uomini e donne, caratterizzata da nuove conoscenze e tensioni irrisolte tra i protagonisti del dating show condotto da Maria De Filippi. Sul fronte Trono Over, Gemma Galgani prosegue la sua conoscenza con il Cavaliere Claudio: i due sono usciti in esterna e la loro intenzione sembra quella di approfondire il rapporto. Scintille in studio, invece, per Aurora Tropea e Cristina Tenuta: le due Dame non se le sono mandate a dire.

Intanto sembra essersi riappacificato il rapporto tra Ida Platano e Mario Cusitore. La tronista gli ha concesso una seconda possibilità, tuttavia Pierpaolo si sente messo all’angolo dopo l’arrivo del “rivale” in amore e, nella puntata di ieri, c’è stato un piccolo battibecco con Ida. Chi invece non crede assolutamente a Mario è Tina Cipollari, che ieri l’ha accusato di aver inscenato una nuova recita.

Anticipazioni Uomini e donne: Brando sempre più vicino alla scelta

Ma cosa succederà oggi pomeriggio, martedì 19 marzo 2024, nella nuova puntata di Uomini e donne in onda come sempre su Canale 5? Stando alle anticipazioni riportate da TvBlog, Brando è sempre più vicino alla scelta tra le sue due corteggiatrici, Beatriz e Raffaella. L’incertezza di questa decisione è stata il filo conduttore del percorso del tronista in queste ultime settimane di messa in onda, ma a breve arriverà la svolta e nei prossimi giorni verrà trasmessa la puntata della fatidica scelta.

Intanto c’è chi una scelta l’ha già fatta e, ora, si sta godendo un nuovo amore lontano dalle telecamere dello show: si tratta di Cristian Forti. L’ex tronista di Uomini e donne, lo scorso gennaio, ha scelto la corteggiatrice Valentina Pesaresi come donna della sua vita. La coppia si sta godendo questa romantica relazione ma, proprio oggi pomeriggio, saranno graditi ospiti del programma, nel quale faranno ritorno dopo essere stati grandi protagonisti nella prima parte di edizione.

