Anticipazioni Uomini e donne, puntata 19 settembre/ Maurizio attira critiche e Tina difende Gemma!

Uomini e donne, scintille tra Tina Cipollari ed Elio nella puntata di ieri

Oggi pomeriggio va in onda una nuova puntata di Uomini e donne, il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Nella puntata di ieri sono andati in scena numerosi momenti clou, che hanno animato non solo il Trono classico ma anche il Trono Over. In particolare, per quanto riguarda quest’ultimo, Gemma Galgani ha intrapreso una nuova conoscenza, questa volta con il cavaliere Maurizio. E sono scoccate le prime scintille di gelosia quando la dama torinese si è indispettita vedendo il Cavaliere ballare con Barbara. Ma, sempre nel Trono over, ha tenuto banco anche il furioso diverbio tra Tina Cipollari ed Elio, con Maria De Filippi che è stata costretta ad intervenire.

Passando invece al trono classico, il pubblico ha avuto modo di assistere alle prime esterne dei tronisti. Brando è uscito con Beatriz, mentre Cristian con Martina. Proseguiranno le rispettive conoscenze?

Anticipazioni Uomini e donne, puntata di oggi: Maurizio sotto attacco

Anche la puntata di oggi sarà ricca di sorprese e colpi di scena. Stando alle anticipazioni riportate da TvBlog, nella puntata di Uomini e donne in onda oggi pomeriggio, martedì 19 settembre 2023, assisteremo ad un confronto tra Gemma e Maurizio nel Trono Over. La dama torinese, seduta al centro dello studio, vedrà l’esterna con il Cavaliere che sta frequentando. Tuttavia, non tutti sono convinti delle buone intenzioni di Maurizio: molti infatti lo accusano di non essere realmente interessato alla Galgani, compresa Tina Cipollari, che ha addirittura preso le difese della sua storica rivale in studio.

Inoltre, Aurora sta frequentando un nuovo cavaliere il quale, oltre a lei, sta approfondendo una conoscenza anche con un’altra dama. Anche loro saranno grandi protagonisti del Trono Over, nella puntata di oggi e anche nelle successive.

