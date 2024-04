Anticipazioni Uomini e donne, puntata 2 aprile 2024/ Gemma fa infuriare Tina, la scelta che scatena la lite!

Uomini e donne: la proposta di Daniele a Beatriz, lite tra Ida e Mario

Oggi pomeriggio torna in onda Uomini e donne, su Canale 5, con una nuova puntata. Il dating show condotto da Maria De Filippi si è concesso una pausa più lunga del solito per via del ponte di Pasqua e, nella giornata di ieri, non è andato in onda. Nel corso dell’ultimo appuntamento, trasmesso venerdì pomeriggio, si è registrato il ritorno in studio di Beatriz D’Orsi dopo la delusione per non essere stata scelta da Brando. La ragazza ha ricevuto una proposta da Daniele, ovvero quella di corteggiarlo in quanto interessato a lei, ma ha preferito non accettare.

Inoltre, sempre sul fronte Trono classico, ha avuto luogo una nuova accesissima lite tra Ida Platano e Mario Cusitore. La tronista ha perso la pazienza e si è lamentata di non ricevere dal corteggiatore le giuste attenzioni. Lui, di contro, l’ha accusata di volerlo mettere sempre in discussione. Pesa in lui, in particolare, la parallela conoscenza avviata da Ida con Pierpaolo, con il quale i rapporti sembrano decisamente più sereni.

Anticipazioni Uomini e donne: Daniele scatena la delusione di Gaia

Intanto oggi pomeriggio, martedì 2 aprile 2024, va in onda una nuova attesissima puntata di Uomini e donne, come sempre su Canale 5. Secondo le anticipazioni riportate da LaNostraTv, uno dei protagonisti sarà sicuramente Daniele Paudice. Il neo-tronista ha avviato una conoscenza con Gaia Gigli, con la quale è più volte uscito in esterna. La corteggiatrice, tuttavia, è rimasta delusa dalla decisione del ragazzo di far tornare in studio Beatriz D’Orsi, che alla fine ha deciso di non corteggiarlo. Tra i due nascerà una discussione.

Tensioni anche tra Gemma Galgani e Tina Cipollari sul fronte Trono Over, in particolare per la decisione della dama torinese di eliminare Marco dal parterre. Il Cavaliere 51enne, venuto in studio proprio per conoscere lei, sembra non interessarle più e questo scatenerà l’ira della Cipollari. L’opinionista, infatti, accusa Gemma di non aver mai nutrito un reale interesse per Marco, sottolineando la sua tendenza a trattenere cavalieri nel parterre che alla fine deciderà poi di eliminare.











