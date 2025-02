Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 20 febbraio 2024: show nel Trono Over, Sabrina chiude con Giuseppe

Puntuale come sempre a partire dalle 14.45 circa su Canale5 andrà in onda la nuova puntata di oggi di Uomini e Donne e dalle anticipazioni si scopre che ampio spazio avrà il Trono Over con tutti i suoi cavalieri e la dama del parterre. Scendendo nel dettaglio dalle anticipazioni Uomini e Donne del 20 febbraio 2025 si scopre che oggi andrà in onda la prima parte della registrazione che si è tenuta lo scorso 11 febbraio. Si inizierà con Sabrina Zago che chiuderà la frequentazione con Giuseppe. Alla dama non sono piaciute alcune dichiarazioni dell’uomo.

Infatti, Giuseppe non ha negato l’interesse nei confronti di Agnese lui sarà convinto che quest’ultima gli ha lanciato uno ‘sguardo provocatorio’ mentre la dama negherà tutto per ben tre volte aggiungendo di aver persino negato di dargli il suo numero di telefono. E non è tutto perché dalle anticipazioni Uomini e Donne si scopre che sempre nella puntata di oggi anche Margherita Aiello chiuderà con Giovanni dopo aver scoperto che quest’ultimo ha contattato l’altra dama del parterre, Morena Farfante per prendersi un caffè e sentirsi e per questo motivo Margherita perderà le staffe.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 20 febbraio 2025: esterne di Gianmarco con Francesca e Liane

E sempre stando a quanto riportano le anticipazioni Uomini e Donne nella puntata di oggi spazio dovrebbe avere anche il Trono Classico con Gianmarco Steri. Il giovane, dopo aver eliminato Caterina la scorsa volta, porterà in esterna due delle sue corteggiatrici: Liane e Francesca. Il 28enne rivelerà di essersi trovato bene con entrambe ma di essere più attratto da Francesca che trova più spontanea e sincera ed infatti durante la loro esterna non sono mancati abbracci e gesti d’affetto.

Liane, invece, si presenterà nel suo negozio per un taglio di capelli e ne approfitterà per fargli delle confidenze. Infine spazio dovrebbe avere anche il trono/show di Tina Cipollari che sta conoscendo i suoi vari corteggiatori e continuerà a conoscere Cosimo e Angelo. L’opinionista del dating show si soffermerà sulla ricerca del suo ‘uomo ideale’ che come caratteristica principale deve essere ricco e benestante.

Dove vedere Uomini e Donne in diretta streaming e in replica

Dopo aver rivelato le anticipazioni Uomini e Donne più importanti non resta che ricordare che Uomini e Donne va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45 circa su Canale5. È possibile seguire le puntate anche in diretta streaming sul sito di Mediaset Infinity mentre su Witty.Tv sono disponibili contenuti extra esclusivi come interviste e backstage. Infine, il dating show storico ideato e condotto da Maria De Filippi va in onda anche in replica dal lunedì al venerdì a partire dalle 19.50 circa.