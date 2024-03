Anticipazioni Uomini e donne, puntata 21 marzo 2024/ Daniele esce in esterna con una corteggiatrice

Uomini e donne: Ida Platano in lite con Mario e Pierpaolo, Brando verso la scelta

Ieri pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Uomini e donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. A prendersi la scena nel Trono classico è stata soprattutto Ida Platano, protagonista di una furiosa litigata con Mario Cusitore e Pierpaolo. Durante un’esterna, infatti, Pierpaolo ha accusato la tronista di avergli regalato lo stesso profumo che è solito usare Mario. Ida ha sbottato e ha abbandonato anzitempo l’esterna, per poi litigare in studio anche con lo stesso Cusitore e accendendo le tensioni nel parterre.

Intanto la scelta di Brando è sempre più vicina, ma non priva di ostacoli. La messa in onda della scelta dovrebbe essere programmata per i prossimi giorni, o nella puntata di domani o in quella di lunedì. Intanto, però, Brando è risultato assente in studio nella puntata di ieri, e inoltre è emerso un retroscena proprio sulla sua scelta, che ha visto coinvolte anche le sue due corteggiatrici Beatriz e Raffaella.

Ma cosa succederà oggi, giovedì 21 marzo 2024, nella nuova puntata di Uomini e donne in onda come sempre nel pomeriggio di Canale 5? Stando alle anticipazioni riportate da TvBlog, la scelta di Brando è sempre più vicina e potrebbe avvenire proprio nella puntata di oggi. Intanto, nel Trono Classico, nuove dinamiche coinvolgono il trio composto da Ida Platano, Mario Cusitore e Pierpaolo. La tronista festeggerà infatti il compleanno di Mario ma, allo stesso tempo, sarà protagonista di una nuova accesissima lite con Pierpaolo.

Anche Daniele prosegue il suo percorso nel programma alla ricerca dell’anima gemella. Nell’appuntamento di oggi pomeriggio, in particolare, il neo-tronista uscirà in esterna con una corteggiatrice.











