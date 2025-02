Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 24 febbraio 2025: show nel Trono Over

Inizia una nuova settimana ed è tutto pronto per la puntata di oggi di Uomini e Donne, lunedì 24 febbraio 2025. E dalle anticipazioni si scopre che protagonisti assoluti saranno le dame ed i cavalieri del Trono Over con Giuseppe che deciderà di chiudere con Cristina e soprattutto con Mario Cusitore costretto a lasciare il programma dopo essere stato travolto dalle segnalazioni. Sembra, infatti, che il cavaliere è stato visto in locale in atteggiamenti inequivocabili insieme all’ex tronista Nicole Santinelli.

E poi ancora dalle anticipazioni Uomini e Donne si scopre che spazio avrà anche il Trono Classico con Gianmarco Steri che continua la sua conoscenza delle tante corteggiatrici che hanno contattato la redazione e dopo averne eliminate alcune sta conoscendo meglio Liane e Francesca. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne porterà in esterna Cristina. Tuttavia non tutto finirà liscio e senza intoppi. Il 28enne romano dichiarerà di non aver percepito molto interesse nei suoi confronti da parte della corteggiatrice e vi possiamo anticipare che nelle prossime puntate non mancheranno colpi di scena.

Mario Cusitore bacia l’ex tronista Nicole Santinelli, scoppia il caos e abbandona Uomini e Donne

Stando alle anticipazioni Uomini e Donne nella puntata di oggi ci sarà anche l’addio del cavaliere Mario Cusitore. Presente sin dalle scorse stagione per corteggiare Ida Platano, il cavaliere è finito subito al centro dell’attenzione prima per il suo temperamento e per la sua personalità. Dopo la fine del trono della Platano senza nessuna scelta, Mario Cusitore ha deciso di rimanere nel parterre per provare a conoscere delle dame.

In questi mesi ha conosciuto meglio Margherita Aiello e Morena Farfante è spesso finito al centro dell’attenzione per ciò che succedeva fuori dal programma. Spesso è stato beccato in locali insieme a ragazze e donne ed all’ex tronista Alessio Pecorelli. Nella puntata di oggi verrà fuori una segnalazione choc su un bacio tra Mario Cusitore e Nicole Santinelli confermato per telefono dall’ex tronista. Messo alle strette Cusitore sarà costretto a lasciare il dating show di Maria De Filippi.

Anticipazioni Uomini e Donne: Giuseppe chiude con Sabrina

Infine dalle anticipazioni Uomini e Donne si scopre che Giuseppe chiuderà la relazione con Sabrina Zago. Dopo un’iniziale complicità Giuseppe si è dichiarato anche ad Agnese (quest’ultima ha rifiutato di dargli il numero per ben tre volte) facendo scoppiare a piangere in studio Sabrina. Oggi sarà proprio il messinese a chiudere con la dama facendo scoppiare un animata discussione in studio. Svelate le anticipazioni Uomini e Donne non resta che ricordare che il dating show va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 circa su Canale5 ed è possibile seguirlo in streaming ed on demand su Mediaset Infinity. Su Witty.Tv, invece, sono presenti dei contenuti esclusivi, oggi dopo la puntata andrà in onda la cacciata della tronista Chiara Pompei