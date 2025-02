Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 25 febbraio 2025: Mario Cusitore sotto attacco da una segnalazione di Gianni Sperti

C’è molta attesa per la puntata di oggi di Uomini e Donne che vedrà al centro dell’attenzione Mario Cusitore che abbandona Uomini e Donne travolto dalle segnalazioni. Non è la prima volta che il cavaliere finisce al centro delle critiche e degli attacchi. Già in passato quando era ancora un corteggiatore di Ida Platano è stato beccato con un’altra donna mentre in questi mesi è stato spesso beccato in locali e discoteche in compagni degli ex tronisti, anche loro a sua volta cacciati dal dating show perché travolti dalle segnalazioni come Alessio Pecorelli e Michele Longobardi.

Come è finito il trono di Chiara Pompei a Uomini e Donne? Interviene Maria De Filippi/ "Dì la verità..."

Stando alle anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi, martedì 25 febbraio 2025, va in onda la continuazione della puntata di ieri. Facendo un passo indietro Mario Cusitore ha contattato Margherita Aiello, sua ex fiamma, per rimettersi in gioco e lei ha deciso di dargli una seconda possibilità. A spezzare l’idillio, però, è intervenuto Gianni Sperti secondo cui Mario sarebbe stato avvistato in discoteca mentre baciava una donna, l’ex tronista Nicole Santinelli. Tale segnalazione però è caduta nel vuoto perché l’opinionista non aveva foto o altre prove. Tuttavia a confermare che un bacio tra Mario Cusitore e Nicole Santinelli c’è stato sarà proprio l’ex tronista di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Maria De Filippi liquida il trono di Chiara ed evita la figuraccia/ Cosa non si vedrà in tv

Uomini e Donne anticipazioni puntata del 25 febbraio 2025: Nicole chiama in studio e smaschera Mario Cusitore

Le anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi svelano che dopo la segnalazione di Gianni Sperti ci sarà un nuovo scontro tra l’opinionista e Mario Cusitore che già ieri lo aveva accusato di prendere per in giro tutta la redazione. Subito dopo si andrà avanti con i protagonisti sia del Trono Over che del Trono Classico fino a che non interverrà in studio proprio la diretta interessata, ovvero Nicole Santinelli l’ex tronista del programma con cui c’è stato il bacio con Mario Cusitore.

Uomini e Donne, Barbara De Santi lascia il programma con Ruggiero/ "Hanno fatto l'amore e sono una coppia"

Nicole Santinelli chiamerà ad Uomini e Donne per confermare il bacio e darà dettagli sulla loro frequentazione. In estrema sintesi i due si sono conosciuti in un locale e piaciuti sin da subito ed è nata una breve frequentazione con tanto di bacio. Mario Cusitore sentendosi sotto attacco non solo dell’ex tronista ma anche dei due opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti proverà a difendere senza riuscirci a pieno.

Mario Cusitore costretto ad abbandonare Uomini e Donne!

Ed infine sempre stando a quanto riportano le anticipazioni Uomini e Donne, travolto dalle segnalazioni e dopo essere finito sotto l’attacco di tutti, Mario Cusitore sarà costretto ad abbandonare per sempre Uomini e Donne. Il dating show di Canale5 va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45 ma è possibile seguire la puntata anche in diretta streaming su Mediaset Infinity mentre su Witty.Tv sono disponibili dei contenuti esclusivi.