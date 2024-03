Anticipazioni Uomini e donne, puntata 25 marzo 2024/ Ida Platano, nuove scintille con Pierpaolo e Mario

Uomini e donne: Gemma Galgani e Claudio, frequentazione al capolinea

Oggi pomeriggio torna in onda Uomini e donne con una nuova, attesissima puntata. La scorsa settimana il dating show condotto da Maria De Filippi non è andato in onda il venerdì per fare spazio ad Amici, dunque l’ultimo appuntamento risale a giovedì scorso. In quell’occasione, Gemma Galgani si era decisamente presa la scena per via della sua frequentazione con Claudio. Tuttavia una domanda del Cavaliere, ritenuta scomoda e inopportuna dalla dama torinese, ha fatto precipitare la situazione con lo stesso Claudio che ha lasciato lo studio, e gli opinionisti che si sono scagliati contro di lei.

Intanto cresce sempre più l’attesa per la messa in onda della scelta diBrando. Il giovane Tronista ha ormai preso la sua decisione e, nel corso di queste puntate, dovrebbe essere trasmessa la fatidica scelta, che lo vedrà uscire dallo studio mano nella mano con una delle sue due corteggiatrici, Beatriz o Raffaella.

Anticipazioni Uomini e donne: Angelo e Tiziana attirano le critiche delle Dame

Ma cosa succederà oggi, lunedì 25 marzo 2024, nella nuova puntata di Uomini e donne in onda nel pomeriggio di Canale 5? Stando alle anticipazioni diffuse da una clip pubblicata sul sito di Witty Tv, le acque in studio saranno agitatissime. Nel Trono Over Angelo e Tiziana, che stanno proseguendo la propria conoscenza e hanno anche fatto una cena insieme, attireranno a sé le critiche di Cristina e Barbara, con quest’ultima che accusa: “Differenze caratteriali diventano un problema se portano ad una discussione e a non andare d’accordo, ma dal quel che ho capito non vi importa tutto questo, anzi“.

Intanto, sul fronte Trono classico, continua il tira e molla di Ida Platano con Pierpaolo e Mario Cusitore. La tronista ha avuto un iniziale confronto con Pierpaolo, in seguito al quale è nata una lite con Mario. Ida e Pierpaolo hanno così deciso di abbandonare lo studio ma, su invito di Gianni Sperti che li ha raggiunti nel dietro le quinte, hanno fatto ritorno per avere un confronto costruttivo e maturo anche con Cusitore.











