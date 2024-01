Anticipazioni Uomini e donne, puntata 26 gennaio 2024/ Raffaella in lacrime, litigio con Brando

Uomini e donne, Alessandro Vicinanza attaccato in studio

Sta per volgere al termine una nuova settimana di Uomini e donne, con la puntata di oggi, venerdì 26 gennaio 2024, che regalerà nuove emozioni e colpi di scena al pubblico. Intanto, nell’appuntamento andato in onda ieri pomeriggio, il Trono Over ha vissuto vere e proprie ore di fuoco, con numerosi dibattiti e litigi che hanno animato il parterre della trasmissione. Alessandro Vicinanza, in particolare, è finito nel mirino non solo dell’ex fidanzata Ida Platano ma anche di Cristina Tenuta, con la quale ha deciso di chiudere la frequentazione.

Ma nel parterre si è registrato anche il ritorno in scena di Gemma Galgani. La Dama non è più così protagonista come nelle precedenti edizioni ma, nonostante il suo ruolo al momento marginale, ha saputo far parlare nuovamente di sé per la conoscenza con Orfeo. Tuttavia si è acceso in studio un aspro scontro con Gabriella, anche lei interessata al Cavaliere, il quale però ha alla fine spiazzato entrambe: il suo interesse, infatti, è rivolto a Barbara De Santi.

Anticipazioni Uomini e donne: Raffaella in lacrime, litigio con Brando

Ma cosa succederà oggi pomeriggio, nella nuova puntata di Uomini e donne? Stando alle anticipazioni diffuse da un video pubblicato sul sito di WittyTv, protagonista del Trono Classico sarà Brando. In centro studio il tronista avrà un confronto con le sue due corteggiatrici, Beatriz e Raffaella. Un video mostra l’esterna con Beatriz e il bacio che i due si sono scambiati, di fronte al quale Raffaella non ha avuto reazioni. “Non me la sento di avere una reazione ad un bacio se non mi sento di volerla avere“, sbotta la ragazza, in lacrime, durante il litigio con Brando.

Maria De Filippi, a quel punto, le chiede se sia intenzionata a proseguire il suo percorso da corteggiatrice oppure no, ma non è chiara la sua risposta. Intanto, sul fronte Trono Over, in studio si confrontano Massimo e Serena. La conduttrice, tuttavia, informa che il Cavaliere avrebbe voluto conoscere Barbara: è l’alba di un nuovo triangolo amoroso nel programma? Infine, sempre a centro studio, si confrontano anche Daniele e Claudia, intenzionati ad avviare una frequentazione.

Uomini e donne, dove vedere la nuova puntata in tv e in streaming

Uomini e donne torna in onda oggi pomeriggio, venerdì 26 gennaio 2024, come sempre su Canale 5 a partire dalle ore 14.45. La puntata è visibile anche in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity, mentre è possibile vedere la replica su Witty Tv.

