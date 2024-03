Anticipazioni Uomini e Donne, puntata 26 marzo 2024/ Brando fa la sua scelta tra Beatriz e Raffaella

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 26 marzo 2024: Brando annuncia la sua scelta

Il tanto atteso giorno è arrivato. Nel corso della puntata di Uomini e Donne del 26 marzo 2024, seguendo le anticipazioni, Brando Ephrikian farà la sua scelta. Dopo un percorso lungo mesi, durante il quale non sono mancate difficoltà, il tronista ha preso la sua decisione e oggi, in puntata, annuncerà chi tra Beatriz e Raffaella è la ragazza che vuole al suo fianco come fidanzata una volta fuori dal programma.

Raffaella Scuotto, chi è la scelta di Brando a Uomini e Donne/ Lacrime in studio: cosa ha risposto lei

Pur andando in onda oggi su Canale 5, in realtà la scelta di Brando è avvenuta giorni fa, precisamente il 12 marzo, ed è arrivata con una serie di stravolgimenti. Ricordiamo, infatti, che nelle registrazioni che sono arrivate prima di quella fatidica, il tronista si è ritrovato prima da solo senza corteggiatrici, poi al centro di una serie di scontri con le stesse. Quando poi Beatriz e Raffaella hanno fatto il loro ritorno in studio, è stato Brando a posticipare, dichiarandosi non ancora pronto alla scelta.

Scelta Brando a Uomini e Donne: chi è? Raffaella/ Stanno ancora insieme dopo il programma? La verità

Brando fa la sua scelta tra Beatriz e Raffaella nella puntata di Uomini e Donne di oggi: le anticipazioni

Il percorso di Brando Ephrikian a Uomini e Donne è stato ricco di alti e bassi. Beatriz e Raffaella, d’altronde, si sono dimostrate due ragazze molto diverse ma dai caratteri altrettanto forti. Motivo per il quale gli scontri a Uomini e Donne per le due non sono mai mancati. E se inizialmente i sentimenti di Brando sembravano essere più forti per Beatriz, l’ultima parte del suo percorso nel programma lo ha avvicinato di più a Raffaella. È proprio lei, infatti, la sua scelta.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 25 marzo 2024/ Esterne per Daniele, Marcello e Tiziana chiudono

Le anticipazioni di Uomini e Donne ci svelano che Brando, non senza difficoltà, annuncerà in studio che la sua scelta è Raffaella: “Una scelta fatta col cuore e non con la testa”, dirà. Sarà un durissimo colpo per Beatriz: l’atra corteggiatrice scoppierà in lacrime e affronterà con grande dispiacere il fatto di non essere la scelta del tronista.











© RIPRODUZIONE RISERVATA