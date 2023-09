Anticipazioni Uomini e donne, puntata 26 settembre 2023/ Beatriz sempre più contesa da Brando e Cristian

Uomini e donne: Silvio esce con Donatella, Manuela scettica su Michele

Inizio di settimana decisamente spumeggiante quello che riguarda Uomini e donne, che nella puntata di ieri, lunedì 26 settembre, ha fatto registrare importanti colpi di scena. Per quanto riguarda il Trono Over, da segnalare l’esterna di Silvio con Donatella. Tra i due l’intesa e la complicità sono evidenti, al punto che è anche scappato un bacio a stampo: entrambi sono desiderosi di proseguire la propria conoscenza e hanno ammesso, durante la serata trascorsa in lieta compagnia, di essersi trovati molto bene insieme.

Inoltre Alessio sta approfondendo la conoscenza con due dame, Barbara e Claudia, con le quali ha già avuto modo di fare due esterne. Per quanto riguarda invece il Trono classico, Manuela è uscita in esterna con Michele ma ha espresso qualche titubanza circa le reali intenzioni del ragazzo: sembra non fidarsi di lui e teme che possa fare troppo il “personaggio”.

Ma cosa ci aspetta nella puntata di Uomini e donne in onda oggi pomeriggio, martedì 26 settembre? Stando alle anticipazioni riportate da TvBlog, il Trono classico è sempre in fermento grazie, anche e soprattutto, alla presenza della chiacchieratissima Beatriz. La corteggiatrice è sempre più contesa dai tronisti Brando e Cristian, ed è già uscita in esterna con entrambi per approfondire la conoscenza. Tuttavia, c’è da registrare il malcontento di Cristian che, appresa l’esterna della ragazza con il “rivale” sul trono, non ha gradito e ha deciso di abbandonare il centro dello studio per fare ritorno al proprio posto.

Inoltre, sul fronte Trono Over, Gemma Galgani approfondisce sempre più la conoscenza con il cavaliere Maurizio. La coppia è volata in Sardegna per una vacanza: come sarà andata?











