Anticipazioni Uomini e donne, puntata 28 novembre 2023/ Accesissima lite in studio tra 3 dame!

Uomini e donne: Alessio e Claudia mettono la parola fine alla frequentazione

Oggi pomeriggio, martedì 28 novembre 2023, va in onda una nuova puntata di Uomini e donne su Canale5. Nell’appuntamento con il dating show di Maria De Filippi trasmesso ieri, sono stati numerosi i colpi di scena in studio. Il Trono Over, in particolare, ha visto naufragare la frequentazione tra Alessio e Claudia. La coppia ha avuto un’accesa discussione in studio, con il Cavaliere che ha deciso di troncare bruscamente la relazione per via di alcuni atteggiamenti della dama.

Inoltre, sempre sul fronte Trono Over, Marco Antonio è sempre più scettico circa la conoscenza con Emanuela. Il Cavaliere non riesce a trovare un punto d’incontro con la Dama, la quale a suo dire lo metterebbe sempre in dubbio. E potrebbe nascere un inaspettato triangolo con Roberta Di Padua.

Anticipazioni Uomini e donne, 28 novembre 2023: lite in studio tra 3 dame

Ma cosa succederà oggi pomeriggio, martedì 28 novembre 2023, nella nuova puntata di Uomini e donne in onda come sempre su Canale5? Secondo le anticipazioni riportate da TvBlog, il Trono classico del dating show condotto da Maria De Filippi sarà nuovamente protagonista. Ida Platano ha infatti da pochi giorni dato il via alla sua nuova avventura nel programma, questa volta negli inediti panni di tronista, dopo l’addio ad Alessandro Vicinanza. La donna è alla ricerca dell’amore della sua vita e, in studio, avrà l’opportunità di conoscere nuovi ragazzi arrivati nel programma proprio per incontrarla e presentarsi a lei.

Inoltre, per quanto riguarda il Trono over, si segnala una furibonda litigata tra Aurora Tropea, Roberta Di Padua e Barbara De Santi. Al motivo sono ignoti i motivi di tale discussione, ma la certezza è che ci sarà grande fermento in studio e la tensione si taglierà con il coltello. Da registrare, inoltre, la nuova assenza di Armando Incarnato in studio: quale sarà il motivo?











