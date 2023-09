Anticipazioni Uomini e donne, puntata 28 settembre 2023/ Cristian in esterna con una nuova corteggiatrice

Uomini e donne: maretta tra Manuela e Michele, Tina Cipollari show

Nuovo appuntamento, oggi pomeriggio, con Uomini e donne su Canale5. La puntata di ieri è stata caratterizzata da alcuni momenti di tensione nel Trono classico e da un episodio, divertente ed iconico, nel Trono Over. Partendo dal classico, protagonista è stata la tronista Manuela Carriero, sempre più contesa dai corteggiatori Carlo e Michele. Tuttavia, qualcosa sembra essersi rotto proprio con quest’ultimo: in studio sono esplose le tensioni con Michele, a causa di alcuni comportamenti avuti da parte di entrambi.

Il Trono over è stato invece segnato dal racconto di Gemma Galgani e Maurizio riguardo la loro breve vacanza in Sardegna. La dama e il cavaliere hanno chiarito di aver dormito nello stesso hotel, ma in camere separate. Tina Cipollari, tuttavia, non si è detta del tutto convinta e ha invitato ironicamente la dama torinese a fare un test di gravidanza, portandola in bagno. All’uscita, l’opinionista del dating show ha mostrato scherzosa un test con risultato positivo, scatenando le risate generali.

Anticipazioni Uomini e donne: Cristian in esterna con la corteggiatrice Virginia

Ma cosa succederà oggi pomeriggio nello studio di Uomini e donne, nella puntata di giovedì 28 settembre 2023? Stando alle anticipazioni riportate da TvBlog, il Trono classico vedrà Cristian portare in esterna una corteggiatrice di nome Virginia. Dopo la breve conoscenza con Beatriz, a sua volta interessata anche all’altro tronista Brando, Cristian ha intrapreso questa nuova conoscenza, mentre la stessa Beatriz non è stata portata in esterna da nessuno dei due tronisti.

Per quanto riguarda invece il Trono over, tiene banco il risentimento di Barbara nei confronti di Alessio. Il Cavaliere ha infatti iniziato a conoscere, oltre a lei, anche un’altra dama, e avrebbe baciato entrambe. Questo ha portato Barbara a rivalutare il suo percorso nel reality e a chiudere la frequentazione con il Cavaliere.

