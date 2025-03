Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 3 marzo 2025: scoppia il caos nel Trono di Tina Cipollari

È tutto pronto per una nuova puntata di Uomini e Donne oggi 3 marzo 2025 che andrà in onda questo pomeriggio a partire dalle 14.45 circa su Canale5. Alla conduzione come sempre Maria De Filippi mentre in studio pronti a commentare ci sono gli storici opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari e quest’ultima in questa stagione si mostra anche nell’inconsueta veste di tronista con un Trono Classico/Show. E stando alle anticipazioni Uomini e Donne riportate dall’esperto del programma Lorenzo Pugnaloni, nella puntata di oggi ampio spazio avrà proprio il Trono di Tina Cipollari.

Infatti dalle anticipazioni Uomini e Donne nella puntata di oggi verrà trasmessa la prima parte della registrazione del 19 febbraio si parlerà del Trono di Tina Cipollari. L’opinionista ha deciso di rimettersi in gioco e di salire sul Trono per conoscere l’uomo della sua vita e tra i vari corteggiatori sta conoscendo meglio Cosimo ed Angelo. Tuttavia a causa di quest’ultimo scoppierà il caos in studio perché verrà fuori che mentre Angelo corteggiava Tina Cipollari allo stesso tempo ha contattato Morena Farfante, dama del parterre ed anche lei al centro delle dinamiche del Trono Over. La dama, infatti, rivelerà alla redazione che il corteggiatore l’ha cercata su Instagram ed a questo punto scoppierà il caos.

Uomini e Donne anticipazioni oggi, 3 marzo 2025: Tina vola a Parigi con Cosimo, Angelo si scusa

Sempre stando a quanto riportano le anticipazioni Uomini e Donne nella puntata di oggi dopo il trambusto, il corteggiatore di Tina Cipollari, Angelo si scuserà con una lunga lettera piena di sentimenti e quasi d’amore tanto che sia Tina che Maria De Filippi gli hanno chiesto se ha capito che si tratta di un gioco. Ed alla fine con l’ennesimo colpo di scena, Angelo deciderà di lasciare Uomini e Donne e di andare via dal programma.

Procederà a gonfie vele, invece, la conoscenza di Tina e Cosimo. I due sono volati a Parigi e nella puntata di oggi di Uomini e Donne verrà mostrata la loro esterna. Non è chiaro infine se anche altri protagonisti del parterre avranno spazio in puntata e soprattutto se ci sarà l’unico vero protagonista del Trono Classico: Gianmarco Steri.

Dove vedere Uomini e Donne in streaming e in replica

Svelate tutte le anticipazioni Uomini e Donne non resta che ricordare che il dating show di Canale5 va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45 circa mentre è possibile seguire la puntata in diretta streaming su Mediaset Infinity mentre sul sito Witty.tv sono disponibili interviste e contenuti esclusivi. In altre la trasmissione di Maria De Filippi va in onda anche in replica su La5 a partire dalle 19.30 circa.