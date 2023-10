Anticipazioni Uomini e donne, puntata 3 ottobre 2023/ Segnalazione su Carlo, corteggiatore di Manuela

Uomini e donne, Alessio diviso tra Claudia e Barbara

Oggi pomeriggio torna in onda Uomini e donne con una nuova esplosiva puntata, carica di emozioni e colpi di scena. Nella puntata di ieri a tenere banco sono state le vicende sentimentali legate al Trono Over. Se da un lato procede a gonfie vele la conoscenza tra Aurora Tropea e Marco, intenzionati a non conoscere altre persone ma a proseguire la propria frequentazione, dall’altro Alessio è sempre al centro delle attenzioni.

Il Cavaliere è tra due fuochi, Claudia e Barbara e, dopo un bacio con la prima, la stessa Barbara ha messo in dubbio la possibilità di continuare la conoscenza con lui. Ne è sorto anche un piccolo battibecco tra le due dame, che non ha fatto che aumentare ulteriormente i dubbi del Cavaliere: quale potrebbe essere la donna della sua vita? Con chi delle due vorrebbe proseguire la conoscenza? Per quanto riguarda invece il Trono classico, Carlo non ha accettato di essere stato messo da parte da Manuela, e allo stesso tempo tornano i nervi tesi tra la tronista e il corteggiatore Michele per la discussa Instagram story di quest’ultimo.

Anticipazioni Uomini e donne: spunta una segnalazione su Carlo

Ma come evolveranno le vicende di Uomini e donne nella puntata di oggi, martedì 3 ottobre 2023? Secondo le anticipazioni riportate da TvBlog, nel corso del Trono Classico tiene banco una segnalazione che riguarda Carlo, il corteggiatore di Manuela. In attesa di conoscere nel dettaglio di cosa si tratta, le anticipazioni svelano che gli opinionisti del dating show di Canale 5, Tina Cipollari e Gianni Sperti, prenderanno le difese del ragazzo.

Inoltre, un altro grande protagonista di questa edizione, il tronista Cristian, è uscito in esterna con Valeria e sta conoscendo anche un’altra corteggiatrice, di nome Valentina.

