Anticipazioni Uomini e donne, puntata 30 gennaio 2024/ Brando e Raffaella in esterna, scatta il bacio

Ieri ha preso il via una nuova settimana e, con essa, sono tornate in onda anche le puntate di Uomini e donne. Nell’appuntamento di ieri pomeriggio il Trono classico ha visto emergere nuovi dubbi in Ida Platano, dopo le nuove segnalazioni piombate sul corteggiatore Mario e riferite a una donna di nome Mariangela. Le nuove scoperte della tronista, e la decisione di annullare l’esterna con lui, hanno fatto infuriare Mario, che non vorrebbe più tornare sull’argomento: come evolveranno le cose tra i due?

Intanto, nel Trono Over, Orfeo ha deciso di dare l’esclusiva a Barbara De Santi. Pur non avendo provato un’attrazione fisica verso di lei, il Cavaliere è desideroso di proseguire la conoscenza solo con la Dama, la quale però non è intenzionata a dargli l’esclusiva. Intanto è andata in scena una nuova lite tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza, il quale ha chiuso la conoscenza con la Dama Manuela dopo un solo giorno. Ne è nato un battibecco in studio con l’ex fidanzata, nel corso del quale è intervenuta anche Cristina Tenuta.

Oggi pomeriggio, martedì 30 gennaio 2024, va in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e donne. Secondo quanto riportano le anticipazioni svelate da TvBlog, il vero grande protagonista del Trono classico sarà Brando. Il suo trono è sempre più movimentato e, dopo l’esterna con Beatriz e il bacio che ne è conseguito, ha visto l’uscita dallo studio di Raffaella in lacrime. Nella puntata di oggi, come verrà mostrato in un RVM, Brando andrà da Raffaella. I due avranno inoltre un’esterna, nel corso della quale scatterà anche un bacio.

Brando è dunque sempre più diviso tra le due corteggiatrici, le quali vorrebbero avere delle risposte dal tronista. Tuttavia, rispondendo a Beatriz, il tronista oggi ammette in studio di non aver ancora scelto tra le due.











