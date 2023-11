Anticipazioni Uomini e donne, puntata 30 novembre 2023/ Alessio e Claudia, frequentazione al capolinea

Uomini e donne: Marcello e Jasna a gonfie vele, tornano Beatriz e Raffaella

Nuovo appuntamento, oggi pomeriggio giovedì 30 novembre 2023, con Uomini e donne. Nella puntata di ieri si sono registrati diversi colpi di scena, a cominciare dall’interessamento di Mattia per Asmaa. Procede bene, inoltre, la frequentazione tra Marcello e Jasna, mentre c’è stata una lite accesissima in studio tra tre celebri dame: Aurora Tropea, Barbara De Santi e Roberta Di Padua, con la partecipazione anche di Gianni Sperti.

Anche il Trono classico non è stato privo di emozioni e colpi di scena. Da un lato Cristian sta facendo i conti con la rabbia di Valentina e Valeria: quest’ultima, nella puntata di ieri, si è alzata e ha lasciato lo studio dopo aver assistito al bacio in esterna tra il tronista e Virginia. Si sono invece appianati i dissapori tra Brando da una parte, e Beatriz e Raffaella dall’altra. Tuttavia il ritorno in studio delle due giovani corteggiatrici non è stato accolto positivamente da Tina Cipollari. L’opinionista del dating show, infatti, le ha accusate di essere tornate solo per l’amore per le telecamere, non credendo dunque nelle loro buone intenzioni di ricucire un rapporto con il tronista.

Anticipazioni Uomini e donne: Alessio e Claudia al capolinea

Ma cosa succederà nello studio di Uomini e donne oggi pomeriggio, nella puntata in onda giovedì 30 novembre 2023? Stando alle anticipazioni riportate da TvBlog, ci sarà un importante decisione che riguarda Alessio e Claudia: i due, infatti, hanno deciso di chiudere definitivamente la loro frequentazione. Le accese discussioni avute in studio non sono state superate e, per questo motivo, la loro conoscenza sembra ormai giunta ai titoli di coda.

Chi invece sta approfondendo una nuova conoscenza sono Barbara e Marcantonio: i due stanno incominciando ad uscire e questo principio di frequentazione potrebbe riservare loro importanti sorprese.

