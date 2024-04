Anticipazioni Uomini e donne, puntata 4 aprile 2024/ Daniele scatena la rabbia di Gaia, tensioni in studio

Uomini e donne: Gemma scarta Marco e provoca la reazione di Tina Cipollari

Ieri pomeriggio su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Uomini e donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Al centro dell’attenzione è tornata Gemma Galgani, anche in questa stagione alla ricerca dell’anima gemella. La Dama negli ultimi giorni ha avuto modo di conoscere un nuovo Cavaliere, Marco, giunto in trasmissione per lei. Tuttavia la stessa Gemma ha preferito non portare avanti la conoscenza, non essendo interessata, e questo ha scatenato la furiosa reazione di Tina Cipollari, con tanto di lite tra le due.

Intanto, sempre sul fronte Trono Over, Jasna ha avviato una conoscenza con un Cavaliere di nome Cristiano. Entrambi sono intenzionati a portare avanti la frequentazione: c’è feeling mentale e hanno numerose cose in comune e, in tutto ciò, è arrivato anche il primo bacio. La coppia ha raccontato in studio la loro iniziale conoscenza, e gli opinionisti hanno notato la reazione di Marcello Messina, ex della Dama, che non è chiaramente rimasto indifferente alla nuova frequentazione della donna.

Ma cosa succederà oggi pomeriggio, giovedì 4 aprile 2024, nella nuova puntata di Uomini e donne in onda come sempre su Canale 5? Secondo le anticipazioni riportate da Tag24, protagonista di puntata sarà Daniele Paudice. Il nuovo tronista ha avuto subito le idee chiare sulle corteggiatrici che sono scese in studio per lui, e ha individuato in Gaia Gigli la sua principale preferenza. Con lei ha avuto diverse esterne ma, oggi, tra i due nascerà una discussione.

La ragazza, infatti, si infastidirà per la decisione del tronista di uscire con un’altra corteggiatrice. Ma, soprattutto, si lamenterà riguardo la decisione del ragazzo di richiamare in studio Beatriz, la non scelta di Brando, per chiederle di corteggiarlo. Intanto Ida Platano avrà un nuovo doppio confronto con Pierpaolo Siano e Mario Cusitore in studio. La tronista è uscita in esterna con entrambi e i momenti fuori dallo studio tv si sono rivelati pacifici e distesi, così come sarà tranquillo il loro confronto a 3, dopo tante tensioni e litigi.

