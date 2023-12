Anticipazioni Uomini e donne, puntata 4 dicembre 2023/ Claudia e Alessio sempre più in bilico

Uomini e donne: Ida protagonista in studio, la lite con Roberta Di Padua

Oggi pomeriggio, lunedì 4 dicembre 2023, va in onda una nuova puntata di Uomini e donne su Canale 5. Si prospetta un inizio settimana spumeggiante per il dating show condotto da Maria De Filippi, dopo quanto accaduto in studio nella puntata di venerdì pomeriggio. Ida Platano è stata grande protagonista di un accesissimo scontro con Roberta Di Padua, nel corso del quale ha tirato in ballo anche l’ex fidanzato Alessandro Vicinanza.

La neo-tronista non ha trattenuto le lacrime nel corso della lite con la dama, per poi svelare la verità sull’addio ad Alessandro e sulla sua decisione di ritornare a Uomini e donne. Intanto, però, il percorso della Platano sul trono prosegue con la conoscenza di un nuovo corteggiatore: David. La coppia, come mostra il video di un’esterna, si è dedicata un po’ di tempo per conoscersi meglio e, in quell’occasione, il corteggiatore ha manifestato il desiderio di un contatto fisico con la tronista, che però ha rifiutato. L’atteggiamento del ragazzo è stato al centro delle pungenti critiche di Tina Cipollari in studio.

Uomini e donne, anticipazioni 4 dicembre 2023: Claudia e Alessio in bilico

Ma cosa succederà oggi pomeriggio, lunedì 4 dicembre 2023, nella nuova puntata di Uomini e donne? Stando alle anticipazioni riportate da TvBlog, rimane sempre al centro dell’attenzione la turbolenta frequentazione tra Claudia e Alessio. La dama ha cercato di riconciliarsi con lui regalandogli una cornice con una loro foto, nel tentativo di recuperare quanto di buono costruito insieme. Il Cavaliere, tuttavia, spiazza la dama con una decisione che non le piacerà affatto.

Come evolveranno le cose tra i due? L’appuntamento è per oggi pomeriggio con una nuova puntata di Uomini e donne, in onda come sempre su Canale 5 a partire dalle ore 14.45.

