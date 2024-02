Anticipazioni Uomini e donne, puntata 5 febbraio 2024/ Barbara e Orfeo chiudono la frequentazione

Uomini e donne, i dubbi di Mario e Roberta su Ida Platano e Alessandro Vicinanza

Oggi ha inizio una nuova settimana e, con essa, torna in onda nel pomeriggio di Canale 5 il dating show condotto da Maria De Filippi Uomini e donne. Nella puntata andata in onda venerdì il pubblico ha assistito a nuovi colpi di scena in studio, soprattutto per quanto riguarda il Trono Over. Alessandro Vicinanza, infatti, ha avviato una conoscenza con la corteggiatrice Maura, pur ammettendo di nutrire ancora un interesse per Roberta Di Padua.

Tuttavia in studio c’è chi è convinto che, nonostante la burrascosa rottura, il Cavaliere sia ancora in realtà sentimentalmente preso da Ida Platano. I due ex hanno avuto un’accesa lite in studio, nel corso della quale Mario Cusitore, il corteggiatore con cui la tronista si sta frequentando, ha palesato i suoi dubbi circa i sentimenti che i due nutrirebbero ancora l’uno nei confronti dell’altra. Anche Roberta Di Padua, che ha deciso di porre dei freni nei confronti di Vicinanza, è travolta dagli stessi dubbi.

Anticipazioni Uomini e donne: Brando esce dallo studio per raggiungere Raffaella

Ma cosa succederà oggi pomeriggio, lunedì 5 febbraio 2024, nella nuova puntata di Uomini e donne in onda come sempre su Canale 5? Stando alle anticipazioni riportate da TvBlog, il Trono classico vedrà Brando coinvolto in nuove dinamiche con le sue corteggiatrici. Nella precedente puntata, durante un ballo tra il tronista e Beatriz in studio, Raffaella ha deciso di lasciare lo studio. In questa puntata il pubblico assisterà quindi alla decisione di Brando di andare a riprendere Raffaella.

Sul fronte Trono Over, invece, si registra la chiusura definitiva della frequentazione tra Barbara De Santi e Orfeo. Dopo un breve periodo di conoscenza, in cui il Cavaliere ha addirittura dato l’esclusiva solo alla Dama al fine di conoscerla meglio, la loro frequentazione sembra ormai giunta al capolinea.

