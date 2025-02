Anticipazioni Uomini e donne, puntata 5 febbraio 2025: Francesca a confronto coi corteggiatori

Oggi pomeriggio, mercoledì 5 febbraio 2025, va in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e donne. Lo studio del dating show condotto da Maria De Filippi è pronto ad arricchirsi di nuove dinamiche e colpi di scena tra trono classico e trono over, anche a fronte di quanto accaduto nelle precedenti puntate e di quanto emerso nell’ultima registrazione. Per quanto riguarda il classico, con grande sorpresa Francesca Sorrentino ha fatto la sua scelta in maniera piuttosto improvvisata e al termine di una situazione caotica venutasi a creare in studio.

Secondo le anticipazioni Uomini e donne per questa nuova puntata, riportate da TvBlog, oggi pomeriggio il pubblico assisterà ad alcuni confronti tra la tronista e i suoi due principali corteggiatori, Gianmarco Meo e Gianluca Costantino. Ieri è andata in onda un’esterna tra Francesca e Gianmarco con tanto di bacio appassionato, ma le cose potrebbero essere destinate a cambiare da un momento all’altro…

Anticipazioni Uomini e donne: prosegue la conoscenza tra Tina e Cosimo

Proseguendo con le anticipazioni Uomini e donne per la puntata di oggi pomeriggio, mercoledì 5 febbraio 2025, in studio verranno analizzati gli sviluppi della frequentazione tra Tina Cipollari e Cosimo. La neo-tronista, dopo anni sulla poltrona da opinionista, si è messa in gioco alla ricerca dell’anima gemella e ha deciso di iniziare una conoscenza con il corteggiatore, sceso in studio appositamente per lei e con il quale è anche uscita a cena.

Sempre per quanto riguarda le tematiche del Trono Over, Diego ha ormai iniziato una conoscenza con Giada dopo aver detto addio a Claudia, la quale a sua volta si è sempre più avvicinata al Cavaliere Giorgio, concedendogli una frequentazione esclusiva e con il quale sono già scattati diversi baci. Questo e molto altro nella nuova puntata di Uomini e donne: l’appuntamento, come sempre, è per oggi pomeriggio su Canale 5 a partire dalle ore 14.45.

