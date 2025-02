Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi del 6 febbraio 2025: nuovo ‘speed date’ per Gianmarco Steri

È tutto pronto per una nuova puntata di Uomini e Donne oggi, giovedì 6 febbraio 2024, e dalle anticipazioni si scopre che cosa accadrà nella puntata di oggi. Innanzitutto dovrebbe venire trasmessa l’ultima parte della registrazione del 22 gennaio 2025 con il Trono di Gianmarco Steri. Il giovane romano, dopo non essere stato scelto da Martina De Ioannon che gli preferito Ciro Solimeno, ha accettato la proposta di Maria De Filippi di salire sul Trono ed in queste puntate sta iniziando a conoscere le prime corteggiatrici.

Uomini e Donne, Francesco Di Martino: "Trono Francesca Sorrentino? Strategia"/ "Nessuno interessato a lei"

Le anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi, infatti, svelano che per Gianmarco Steri c’è stato un boom di candidature, sono state più di 8.000 le ragazze che hanno chiesto alla redazione di poterlo conoscere e più di 100 si sono presentate in studio. Nel frattempo Gianmarco in studio farà dei nuovi ‘speed date’ per conoscerle meglio. Per il momento ha concentrato la sua attenzione su alcune corteggiatrici in particolare come Liane, Ambra e Angelica ci saranno le prime esterne che, ovviamente, saranno conoscitive e solo per rompere il ghiaccio. Insomma c’è molta attesa e curiosità per il trono del 28enne.

Uomini e Donne, esplode lite tra Tina Cipollari e Giuseppe: "Superficiale io? Vaffanc*lo"/ "Intorti le donne"

Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi: cosa succederà nel Trono Over

Le anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi non svelano altro, molto probabilmente ampio spazio avrà il Trono Over con tutti i suoi protagonisti. Dopo la lite tra Morena Farfante e Claudia D’Agostino e il durissimo sfogo di Tina Cipollari contro Giuseppe andato in onda la scorsa puntata, l’opinionista potrebbe tornare protagonista con la sua esterna con il corteggiatore Cosimo. Finora l’uomo è stato l’unico che ha catturato la sua attenzione, ha accettato di uscirsi a cena e si vedrà come si è svolta la serata tra di loro.

GIANMARCO MEO, CHI È CORTEGGIATORE DI FRANCESCA SORRENTINO/ Lite a Uomini e Donne: "Sbruffone e ragazzino"

E non è tutto perché per Tina scenderà un nuovo corteggiatore, del quale non si conosce il nome e lei stessa deciderà di richiamare un altro pretendente che aveva precedente eliminato. A farle cambiare idea è stato un video in cui l’uomo si mostra vicino ad una Ferrari. Infine spazio dovrebbe avere anche il Trono di Francesca Sorrentino che ieri ha avuto un acceso scontro con Gianmarco Meo, oggi invece dovrebbe esserci un confronto con Gianluca Costantino-

Dove vedere Uomini e Donne, quando va in onda e diretta streaming

Svelate tutte le anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi non resta che ricordare che lo storico dating show è condotto da Maria De Filippi mentre a commentare le vicende di tronisti e corteggiatori, dame e cavalieri come sempre ci saranno Tina Cipollari e Gianni Sperti. Va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45 su Canale5 ed è possibile seguire la puntata anche in diretta streaming su Mediaset Infinity mentre su Witty Tv sono disponibili contenuti esclusivi.