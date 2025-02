Anticipazioni Uomini e donne 7 febbraio 2025: nuovo Cavaliere per Tina Cipollari

Oggi pomeriggio, venerdì 7 febbraio 2025, va in onda su Canale 5 l’ultimo appuntamento settimanale con Uomini e donne prima della consueta pausa del weekend. Tantissimi i temi caldi di questa nuova puntata, sia sul fronte trono classico che su trono over, come rivelano le anticipazioni diffuse in un video pubblicato sul sito di Witty Tv. Partendo proprio dal trono over, entra nel vivo la conoscenza di Tina Cipollari con Cosimo, con il quale è uscito a cena e del quale ironicamente rivela: “È uno spendaccione, già questo è un lato positivo di lui!“.

Cosimo farà poi il suo ingresso in studio per un incontro con la neo-tronista, la quale incontrerà anche Angelo. Il Cavaliere in una clip rivela “Se decidi di darmi una possibilità, chiamami“, poi entra in studio. Ma per lei le sorprese non sono finite perché si presenta un nuovo Cavaliere di nome Michele, che le rivolge una romantica domanda scritta su un foglio: “Riuscirò a nuotare nel lago dei tuoi occhi?“.

Uomini e donne, lite in studio tra Francesca Sorrentino e Gianmarco Meo

Proseguendo con le anticipazioni di Uomini e donne di oggi, venerdì 7 febbraio 2025, sono fittissime le dinamiche del Trono over che occuperanno ampio spazio in puntata. Anche per Gemma Galgani, così come per Tina Cipollari, è in arrivo un nuovo Cavaliere da conoscere: Gian Piero. Spazio poi all’incontro in studio tra Giuseppe A. e Cristina Z., che racconteranno di una loro recente uscita, mentre ci sarà anche un confronto tra Claudia e Giorgio.

Passando invece al Trono classico, grande protagonista sarà Francesca Sorrentino. Una clip mostrerà le immagini di un’esterna con Gianluca Costantino, il quale fa poi il suo ingresso in studio. Clip che però scatenerà il malcontento di Gianmarco Meo, con cui la tronista sta avendo numerosi alti e bassi, e ci sarà tra i due un’accesissima lite in studio.

