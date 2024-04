Anticipazioni Uomini e donne, puntata 8 aprile 2024/ Nuova lite tra Ida e Mario, interviene Maria De Filippi

Uomini e donne: la sfilata femminile accende gli animi in studio

Torna in onda oggi pomeriggio, su Canale 5, una nuova puntata di Uomini e donne. Nel corso dell’ultimo appuntamento, andato in onda lo scorso venerdì 5 aprile 2024, ampio spazio è stato dedicato alla sfilata femminile nel parterre del Trono Over, che ha visto le Dame sfilare in passerella e catturare l’attenzione di tutti i presenti. Non sono però mancati i contrasti, soprattutto di fronte alla performance di Barbara De Santi, che ha mostrato a tutti le attività quotidiane della sua giornata tipo.

La sua sfilata non è affatto piaciuta ad Esterno, che le ha dato un voto relativamente basso, né tantomeno a Cristina Tenuta. Tra le due dame c’è stato un piccato botta e risposta in cui sono intervenuti anche Tina Cipollari e Gianni Sperti, gli opinionisti del dating show condotto da Maria De Filippi, che hanno dato ragione a Cristina.

Anticipazioni Uomini e donne: nuovo scontro tra Ida Platano e Mario Cusitore

Intanto, nella nuova puntata di Uomini e donne in onda oggi, lunedì 8 aprile 2024, a prendersi la scena sono nuovamente Ida Platano e Mario Cusitore. Stando alle anticipazioni riportate da Tag24, infatti, la tronista e il suo corteggiatore avranno un altro accesso litigio in studio. Ida rivela di aver portato in esterna entrambi i suoi corteggiatori, sia Mario sia Pierpaolo, e con entrambi ha ammesso di essersi sentita bene. Tuttavia, in studio, mostra le sue perplessità verso Mario, che a suo dire non si farebbe sentire con lei in settimana nemmeno attraverso semplici messaggi.

Il corteggiatore non è però d’accordo con la versione di Ida e torna al suo posto. La discussione si accende poi quando Maria De Filippi chiede alla tronista con chi vuole ballare, e lei si rifiuterà di ballare sia con Mario che con Pierpaolo. Cusitore, a quel punto, in preda all’ira si sfoga contro Ida. Interviene così nuovamente la conduttrice, che tenta di spiegare l’atteggiamento della tronista.











