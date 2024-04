Anticipazioni Uomini e donne, puntata 9 aprile 2024/ Daniele delude una corteggiatrice, lei medita l’addio

Uomini e donne: Cristiano delude Jasna ed è sempre più interessato a Giulia

Ieri pomeriggio è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e donne, che ha regalato importanti colpi di scena soprattutto nel Trono Over. Dopo una breve frequentazione si è chiusa nel peggiore dei modi la conoscenza tra Cristiano e Jasna, con il Cavaliere che sembra aver indirizzato le proprie attenzioni su Giulia. Tra i due la complicità aumenta di giorno in giorno e, in parallelo, il ragazzo ha deciso di chiudere con Jasna, che in studio ha ammesso di esserci rimasta male e lo accusa di aver cambiato idea su di lei solo all’ultimo.

SCELTA IDA PLATANO A UOMINI E DONNE: NESSUN ANNUNCIO/ Esterna bella con Mario, ma lei è dubbiosa

Intanto, sempre per quanto riguarda il Trono Over, Tiziana e Aurora hanno rivolto le proprie attenzioni su un Cavaliere in particolare: Federico. Le due dame hanno costruito una grande amicizia nel dating show, e proprio il fatto di contendersi ora lo stesso uomo ha incuriosito la padrona di casa Maria De Filippi. Entrambe hanno ribadito che la loro amicizia è salda nonostante siano interessate allo stesso uomo, e proprio questo aspetto ha destato sospetti e perplessità negli opinionisti, Tina Cipollari e Gianni Sperti.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 8 APRILE 2024/ Marcello lascia lo studio, Daniele bacia Marika

Anticipazioni Uomini e donne: Daniele rischia di perdere una corteggiatrice

Intanto oggi va in onda una nuova puntata di Uomini e donne e, stando alle anticipazioni riportate da LaNostraTV, il percorso di Daniele Paudice entra sempre più nel vivo. Dopo la lite con Gaia, il tronista ha portato in esterna Marika e questo ha indispettito Valery, la quale ha ammesso di non sentire interesse da parte del ragazzo e sembra intenzionata a lasciare il programma: Daniele la convincerà a rimanere?

Intanto Ida Platano, sempre più insofferente di fronte all’atteggiamento scostante ed enigmatico dei suoi corteggiatori, Mario e Pierpaolo, sembra intenzionata a lasciare per sempre il trono. Passando al trono over, Tiziana e Marcello decidono di chiudere la conoscenza, con la Dama pronta ad avviarne un’altra con Salvatore. Torna poi protagonista Mario Verona, che ha continuato a uscire con Monica e Ylenia, mentre Gianluca e Maura decideranno di uscire insieme dal programma nel corso delle prossime puntate.

Cristiano chiude con Jasna per Giulia e Uomini e Donne/ Maria De Filippi: "Non usare parole importanti"

© RIPRODUZIONE RISERVATA