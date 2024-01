Anticipazioni Uomini e donne, puntata 9 gennaio 2024/ Alta tensione tra Cristian, Virginia e Valentina

Uomini e donne, colpo di scena nel Trono Over: l’addio di Roberta Di Padua

Oggi pomeriggio, martedì 9 gennaio 2024, va in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e donne. Dopo la pausa natalizia, il dating show condotto da Maria De Filippi ha ripreso la sua corsa nella giornata di ieri, con una puntata che si è rivelata davvero scoppiettante. Il vero e proprio colpo di scena è stato sicuramente l’addio di Roberta Di Padua: insofferente di fronte ai comportamenti di Alessandro Vicinanza, che non le ha dato l’esclusiva ma ha preferito conoscere altre dame, tra cui Cristina Tenuta, si è detta stufa e ha deciso di lasciare il programma.

Sul fronte opposto c’è da registrare, invece, la titubanza della stessa Cristina verso Alessandro. Se l’ex Cavaliere sembra essere sempre più preso, la dama invece ha ammesso di non provare molto trasporto per lui. Sul fronte Trono classico, invece, Cristian è sempre più vicino alla scelta ma l’indecisione tra Virginia e Valentina continua a farla da padrona. Nella puntata di ieri le due corteggiatrici hanno avuto un’accesa discussione in studio e le idee del tronista, al momento, sembrano sempre più confuse: quale sarà la sua tanto attesa scelta?

Anticipazioni Uomini e donne 9 gennaio 2024: Ida in esterna con Mario

Intanto, oggi pomeriggio, va in onda una nuova puntata di Uomini e donne. Stando alle anticipazioni riportate da TvBlog, il programma di Maria De Filippi si aprirà con una discussione che coinvolge Cristian, Valentina e Virginia. Tra il tronista e le due corteggiatrici il clima è sempre più teso e questo di certo non aiuta la scelta del ragazzo, che dovrebbe arrivare a breve. Brando, invece, ha deciso di portare in esterna Beatriz: dopo lunga conoscenza con la corteggiatrice, potrebbe essere davvero lei la sua scelta definitiva?

Intanto, sul fronte Trono Over, Ida Platano ha portato in esterna Mario: com’è andata l’uscita della dama con il cavaliere? In studio ci sarà il loro resoconto e il pubblico scoprirà come saranno andate le cose. Inoltre, dopo il clamoroso addio di Roberta Di Padua, nella puntata di oggi sembrano esserci nuovi risvolti nella crisi tra la dama e Alessandro Vicinanza.











