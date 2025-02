Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 3 febbraio 2025: bacio tra Francesca e Gianmarco Meo in esterna

Inizia una nuova settimana e puntuale come sempre a partire dalle 14.45 prenderà il via una nuova puntata di Uomini e Donne con la timone come sempre Maria De Filippi. Stando alle anticipazioni oggi andrà in onda la seconda parte della registrazione del 21 gennaio 2025 e quindi ampio spazio avrà il Trono Classico di Francesca Sorrentino ma anche il Trono Over con protagonisti i cavalieri e le dame. Sarà Claudia D’Agostino a catalizzare l’attenzione che dopo la fine della relazione inizierà delle nuovo frequentazioni.

Andando con ordine dalle anticipazioni Uomini e Donne del 3 febbraio 2025 si scopre che la puntata si aprirà con il trono di Francesca Sorrentino che sarà raggiunta in camerino dal suo corteggiatore Gianluca Costantino per un chiarimento. La scorsa volta, infatti, la tronista aveva accusato il giovane di essere poco interessato a lei, ed i due si chiariranno. Successivamente in studio verrà mostrato il bacio tra Francesca e Gianmarco Meo in esterna. I due si sono concessi una romantica esterna tra le vie di Roma, dove lei ha anche fatto una videochiamata con la nonna ed i due si sono baciati.

Uomini e Donne, anticipazioni 3 febbraio 2025: Claudia D’Agostino frequenta un nuovo cavaliere

E poi ancora dalle anticipazioni Uomini e Donne della puntata del 3 febbraio 2025 si scopre che non mancheranno delle frecciatine e battute reciproche tra i due corteggiatori di Francesca Sorrentini, Gianmarco Meo e Gianluca Costantini con il primo che accuserà il secondo di essere lì solo per visibilità. Francesca sarà sempre più vicina a Gianmarco ma la loro relazione proseguirà come sempre tra alti e bassi perché nelle prossime puntate ci sarà una dura lite tra i due con il giovane che abbandonerà lo studio.

Infine le anticipazioni Uomini e Donne svelano anche che cosa succederà nel Trono Over a cui verrà dedicato non molto spazio. Al centro studio ci sarà Claudia D’Agostino che continuerà la conoscenza con il nuovo cavaliere e non verrà conoscere nessun altro. Anche quest’ultimo ha rifiutato di conoscere due donne scese per lui per frequentare in esclusiva la dama. Invece, Barbara De Santi ha mandato via due cavalieri scesi per lei.

Uomini e Donne, quando va in onda e come vederlo in diretta streaming

Svelate le anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi, 3 febbraio 2025, non resta che ricordare che lo storico datingshow di Canale va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45 ed in replica alle 19.00 circa su La7, è possibile seguire le puntate anche in diretta streaming su Mediaset Infinity mentre su Witty.Tv sono disponibili dei contenuti esclusivi. A commentare le vicende dei vari personaggi, poi, come sempre ci saranno Tinì Cansino, Gianni Sperti e Tina Cipollari. Quest’ultima, inoltre, sta destando molta curiosità come nuova tronista.