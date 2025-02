Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 4 febbraio 2025: Francesca bacia Gianmarco ma…

È tutto pronto per una nuova puntata di Uomini e Donne che ripartirà dallo stesso punto in cui si è conclusa la puntata di ieri. Attualmente sta andando in onda la registrazione dello scorso 21 gennaio e dalle anticipazioni Uomini e Donne si scopre che cosa succederà si vari protagonisti sia del Trono Over che del Trono Classico. Si parte con il Trono di Francesca Sorrentino che ieri ha avuto un lungo chiarimento con il suo corteggiatore Gianluca Costantino. La tronista ha messo in dubbio il suo interesse convinta che nell’ultimo periodo lui abbia messo il piede sull’acceleratore solo per via del contesto.

Dalle anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne, martedì 4 febbraio 2025, si scopre che andrà in onda l’esterna di Francesca Sorrentino con l’altro suo corteggiatore, Gianmarco Meo. I due trascorreranno dei momenti spensierati e felici tra le vie di Roma, la tronista farà anche una videochiamata con l’amata nonna. Sarà un’esterna molto romantica che lascerà ad entrambi delle bellissime sensazioni ed alla fine scatterà di nuovo il bacio tra Francesca e Gianmarco. Sarà quest’ultimo la scelta della Tronista? In realtà possiamo anticiparvi che nelle prossime puntata del dating show di Canale5 ci sarà un po’di tensioni tra i due, riusciranno a risolverla?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi: scintille nel Trono Over

E dalle anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi si scopre che a catalizzare l’attenzione sarà anche il Trono Over con tutto il suo parterre di dame e cavalieri. Dovrebbero sedersi la centro studio Claudia D’Agostino e Giorgio. L’ex fiamma di Diego Tavani è sempre più vicina al cavaliere tanto da avergli concesso una frequentazione in esclusiva e lo stesso ha fatto Giorgio. Sono scattati anche dei baci tra Claudia e Giorgio e si frequentano da tempo.

Giorgio ha rifiutato di uscire con Morena per bere un caffe mentre nella puntata di oggi di Uomini e Donne, arriverà un nuovo cavaliere per Claudia che lei deciderà di non conoscere e lo stesso farà Giorgio dicendo di ‘no’ a due dame. E poi ancora spazio avrà anche Barbara De Santi che deciderà di non conoscere meglio due cavalieri scesi per lei.

Uomini e Donne, quando va in onda e come vederlo in diretta streaming

Svelate tutte le anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi non resta che ricordare che il dating show condotto da Maria De Filippi va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.10, è possibile seguire le puntate anche in diretta streaming su Mediaset Infinity mentre su Witty.Tv sono disponibili dei contenuti esclusivi. A commentare le vicende dei protagonisti in modo pungente e ironico Gianni Sperti e Tina Cipollari (quest’ultima da poche settimane crea scintille anche nei panni di nuova tronista.)