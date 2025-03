Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 10 marzo 2025: cosa succederà in puntata

È tutto pronto per la puntata di inizio settimana di Uomini e Donne, che va in onda puntuale come sempre a partire dalle 14.45 su Canale5 e dalle anticipazioni si scopre che cosa succederà sia ai protagonisti del Trono Classico che alle dame ed ai cavalieri del Trono Over. Al timone come sempre Maria De Filippi mentre a commentare le vicende sentimentali dei vari personaggi ci saranno Tina Cipollari e Gianni Sperti, con i loro commenti pungenti, e Tinì Cansino.

Stando alle anticipazioni Uomini e Donne nella puntata di oggi dovrebbe andare in onda la prima parte della registrazione dello scorso 25 febbraio 2025 e dunque protagonisti sarà il Trono Classico di Gianmarco Steri e il rapporto tra Sabrina e Giuseppe. Spazio avrà, però, anche la sfilata uomini del Trono Over chi avrà vinto? Nel frattempo Gianni Sperti ed il cavaliere Giuseppe si sfideranno in una gara di ballo a colpi di rock and roll ed anche qui le risate saranno assicurate.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi: scatta il bacio Gianmarco e Francesca

Le anticipazioni Uomini e Donne di oggi, lunedì 11 marzo 2025, rivelano che ci sarà il primo bacio tra Gianmarco Steri e Francesca Polizzi. Il 28enne romano deciderà di eliminare Liane Arias perché nonostante sia molto attratto da lei la trova ancora troppo bloccata e poco propensa a lasciarsi andare nella conoscenza. Gianmarco uscirà in esterna con Francesca e Cristina Ferrara. Con quest’ultima ci saranno delle incomprensioni perché il tronista la considera falsa ed impostata e lì solo per le telecamere. Nell’esterna con Francesca, invece, tutto procederà per il verso giusto.

E dalle anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi, infine, si scopre che cosa succederà nel Trono Over con Giuseppe e Sabrina saranno ancora in crisi con la dama che spiegherà di avere intenzione di continuare la conoscenza solo se il cavaliere faccia altrettanto ma il cavaliere prenderà tempo. L’ex frequentazione di Sabrina, Diego conoscerà meglio Arianna che considera una donna molto raffinata e di classe. Gemma Galgani, invece, conoscerà meglio Orlando ma tra i due nonostante la sintonia non scatterà nessun bacio e secondo Tina lui non è davvero interessato.

Come vedere Uomini e Donne in tv e in diretta streaming

Svelate tutte le anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi, martedì 11 marzo 2025, non resta che ricordare che il dating show di Canale5 va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45. È possibile seguire la puntata in diretta streaming su Mediaset Infinity mentre sul sito di Witty.tv sono presenti contenuti esclusivi, clip inedite, interviste e backstage. È possibile, inoltre, rivedere la puntata in replica dal lunedì al venerdì su La5 alle 19.40 ed alle 23.30 circa.