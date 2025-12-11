Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 11 dicembre 2025: Scintille nel Trono Over con Barbara De Santi e Gemma Galgani

Anticipazioni Uomini e Donne puntata di oggi 11 dicembre 2025: Trono Over nel caos

È tutto pronto per una nuova puntata di oggi di Uomini e Donne come sempre Maria De Filippi sarà al timone del dating show dei sentimenti mentre a commentare gli avvenimenti e le vicende sentimentali dei protagonisti saranno come sempre Tina Cipollari e Gianni Sperti. Al momento Witty.tv non ha pubblicato ancora le anticipazioni Uomini e Donne ufficiali e dunque è difficile dire con certezza cosa accadrà in puntata.

Scelta Flavio Ubirti a Uomini e Donne chi è: Martina Cardamone o Nicole Belloni?/ Spunta nome: indiscrezioni

Tuttavia, stando alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni oggi dovrebbe andare in onda la prima parte della registrazione del 24 novembre 2025. Si dovrebbe partire con il Trono Over più acceso che mai. Le anticipazioni Uomini e Donne svelano che si parte da Barbara De Santi che, nella scorsa registrazione, aveva assistito alla dichiarazione di interesse di Mario Lenti nei suoi confronti: i due sono usciti e si sono sentiti più volte. Mario è molto più avanti di lei ma a Barbara non piace fisicamente, cosa commentata anche in studio dagli opinionisti. Dunque, Barbara De Santi deciderà di troncare con Mario Lenti.

Agnese De Pasquale, frecciatina a Federico dopo Uomini e Donne/ "Se vogliamo parlare di taglie..."

Nuovo Cavaliere per Gemma Galgani, chi è Antonio: anticipazioni puntata di oggi di Uomini e Donne

E poi ancora sempre secondo le possibili anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi 11 dicembre 2025, al centro dello studio ci sarà Gemma Galgani per il quale arriverà un nuovo cavaliere molto più giovane di lei che si chiama Antonio. Come procederà la conoscenza tra Gemma Galgani e il nuovo cavaliere Antonio. E poi ancora Sabrina Zago uscirà in esterna con Massimiliano e tra i due scatterà un bacio tanto che la dama dirà di aver ha dimenticato Nicola.

Le anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi svelano, inoltre, che cosa succederà al Trono Classico. Qualora si parlasse dei tronisti con le prime esterne conoscitive di Ciro Solimeno nulla di eclatante, parleranno e al momento si trovano benè dal lunedì in e soprattutto con una nuova corteggiatrice Alessia. Si verrà, però, a sapere che i due di “sfuggita” si conoscono già. L’appuntamento con il dating show è dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45 circa su Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity.



"Sara Gaudenzi in alto mare a Uomini e Donne"/ Le parole dell'ex corteggiatore Nicolò