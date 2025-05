Anticipazioni Uomini e Donne puntata di oggi: Gemma Galgani in crisi, Tina Cipollari attacca Arcangelo

Inizio settimana scoppiettante per il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi che vedrà al centro sia il trono Classico di Gianmarco Steri alle prese con le esterne complicate con le sue corteggiatrici Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara che il trono over con Gemma Galgani e Arcangelo. Si parte proprio dalla dama torinese che si accomoderà al centro studio per aver un ulteriore confronto con Arcangelo che, invece, sarà sempre meno interessato a lei e sempre più vicino a Marina.

Le anticipazioni Uomini e Donne di oggi, 12 maggio 2025, svelano che Gemma Galgani ed Arcangelo sono andati in esterna insieme ma non è scoccata nessuna scintilla. In studio il cavaliere dirà di avere i suoi tempi e di voler procedere piano con la dama e per questo motivo verrà attaccato da Tina Cipollari: “Una volta dice che è per il figlio, ora perché vuole andarci piano ed ha i suoi tempi, sono tutte scuse!” Per l’opinionista il cavaliere non è per nulla interessato a Gemma Galgani e la sta solo prendendo in giro.



Dalle anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi, lunedì 12 maggio 2025, si scopre che spazio avrà anche Gianmarco Steri. “È anche oggi sarà una giornata abbastanza difficile mi sa, però vediamo” esordirà Maria De Filippi ed il motivo si comprenderà poco dopo. Il tronista ha portato in esterna entrambe le sue corteggiatrici e le ha baciate tutt’e due. Tuttavia al rientro in studio ci sarà una sfuriata di Cristina Ferrara.



La corteggiatrice di Gianmarco Steri Cristina Ferrara avrà una reazione inattesa ed eclatante, dopo aver visto l’esterna con Nadia Di Diodato si arrabbierà molto dicendo di essere stanca e stufa e di aver capito che il tronista è molto più interessato alla rivale che non a lei. Convinto che la scelta sarà Nadia, Cristina Ferrara lascerà lo studio di Uomini e Donne. Si tratta di un addio definitivo? Dalle anticipazioni Uomini e Donne si scopre che in realtà nelle prossime puntate tornerà di nuovo a corteggiare Gianmarco.

