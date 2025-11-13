Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 13 novembre 2025: arriva un nuovo cavaliere per Sabrina Zago ma scoppia la lite con Marina

Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 13 novembre 2025: ampio spazio al Trono Over

Puntuale come sempre anche oggi 13 novembre 2025 andrà in onda a partire dalle 14.45 su Canale 5 Uomini e Donne. Lo storico dating show condotto da Maria De Filippi vede protagonisti donne e uomini, giovani e meno giovani nella ricerca dell’anima gemella. E dalle anticipazioni Uomini e Donne si scopre che cosa succederà ai protagonisti del Trono Classico, al momento i tronisti sono quattro: Flavio Ubirti, Cristiana Anania, Sara Guadenzi e Ciro Solimeno.

Al centro della scena, tuttavia, stando alle anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi ci saranno le dame ed i cavalieri del Trono Over. Si continuerà con Agnese De Pasquale che ieri ha lasciato lo studio dopo un durissimo confronto con Federico Mastrostefano ma anche con Gemma Galgani e Barbara De Santi. Quest’ultima è ritornata nel parterre dopo la fine burrascosa con Ruggiero D’Andrea. E non solo, saranno tanti gli argomenti in cui si parlerà in puntata come sempre commentate da Tina Cipollari e Gianni Sperti.



Sabrina Zago conosce un nuovo cavaliere, Paolo ma tra di loro spunta Marina: anticipazioni Uomini e Donne

Scendendo nel dettaglio dalle anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi si scopre che tra i vari argomenti si parlerà soprattutto di Sabrina Zago. La storica dama che durante il suo percorso nel dating show di Maria De Filippi non è mai stata particolarmente fortunata in amore, nelle scorse settimane ha deciso di uscire dal programma con Nicola. La storia tra Sabrina e Nicola, tuttavia, è naufragata subito e la Zago è ritornata nel parterre del Trono Over.

Ed è questo punto che nella puntata di oggi di Uomini e Donne Sabrina Zago conoscerà un nuovo cavaliere, si tratta di Paolo ma per il momento le informazioni sull’uomo sono molte limitate. Si sa che Sabrina e Paolo usciranno in esterna insieme e che la loro conoscenza inizierà sotto i miglio auspici ma a rovinare l’idillio ci penserà Marina che si intrometterà tra i due. Marina farà una scenata contro Paolo. Secondo la donna lei e Paolo avevano un appuntamento ma l’uomo le ha dato buca per uscire con Sabrina.

