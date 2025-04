Anticipazioni Uomini e Donne puntata di oggi: scatta il bacio tra Giuseppe e Rosanna

Dalle anticipazioni Uomini e Donne sulla puntata di oggi, martedì 15 aprile 2025, si scopre che non mancheranno i colpi di scena e risvolti inaspettati. Archiviato per un po’ il caso del trono classico di Gianmarco Steri (le anticipazioni svelano che nelle prossime puntate succederà di tutto tra abbandoni, ritorni ed autoeliminazioni) ampio spazio avrà il Trono Over soprattutto con protagonisti Giuseppe e Rosanna da una parte e Sabrina Zago con Guido dall’altra.

Scendendo nel dettaglio, infatti, dalle anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi si scopre che scatterà il bacio tra Giuseppe e Rosanna. Oggi, infatti, andrà in onda la prima parte della registrazione che si è tenuta lo scorso 6 aprile. La puntata si aprirà con Giuseppe (ex fiamma di Sabrina Zago) che si accomoderà al centro studio insieme alla sua nuova frequentazione Rosanna. E tra i due tutto procederà per il meglio dato che tra Giuseppe e Rosanna è scoccato un bacio. Tuttavia quando lui ammetterà che vorrebbe darle l’esclusiva, lei farà un passo indietro dicendosi non ancora pronta.



Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 15 aprile 2025: nuovo cavaliere per Sabrina Zago

Le anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi svelano che ampio spazio avrà anche Sabrina Zago che sta conoscendo meglio Guido. La dama dirà di essere molto presa dal cavaliere e di voler costruire qualcosa di serio con lui tuttavia c’è stato un episodio che le ha lasciato più di un dubbio e che ha messo in discussione tutto, il cavaliere non è andato a prenderla a casa nonostante sapesse che lei di notte non se la sente di guidare.



Sentendo le parole di Sabrina Zago, Tina Cipollari e Gianni Sperti attaccheranno Guido il quale proverà a scusarsi e chiedere scusa. Nel frattempo ci sarà un’importante novità, per Sabrina Zago arriverà un nuovo cavaliere e lei, dopo un’iniziale tentennamento, deciderà di conoscerlo. Non si hanno però ulteriori informazioni sull’identità dell’uomo. Anche altre dama e cavaliere del Trono Over saranno i protagonisti della puntata di oggi.

Dove vedere Uomini e Donne in tv, streaming ed in replica

Svelate tutte le anticipazioni Uomini e Donne non resta che ricordare che il dating show condotto da Maria De Filippi va in onda dalle 14,45 dal lunedì al venerdì. È possibile seguire la puntata in diretta streaming su Mediaset Infinity mentre su WittyTv sono disponibili contenuti esclusivi. La replica va in onda dalle 19.30 circa su La5.