Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 17 marzo 2025: Gianmarco bacia Cristina e Francesca lascia lo studio

È tutto pronto per una nuova puntata del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. I protagonisti assoluti sono le dame ed i cavalieri del Trono Over ed il tronista e le corteggiatrici del Trono Classico di Gianmarco Steri, come sempre non mancheranno i commenti pungenti e sopra le righe di Tina Cipollari e Gianni Sperti. Stando alle anticipazioni Uomini e Donne fornite da Lorenzo Pugnaloni nella puntata di oggi dovrebbe andare in onda l’ultima parte delle registrazioni del 4 marzo scorso.

E dalle anticipazioni Uomini e Donne si scopre che si parte subito con il Trono Classico di Gianmarco Steri. Nella scorsa puntata il 28enne romano è uscito in esterna con Nadia Di Diodato e con Cristina Ferrara (finita poi al centro delle segnalazioni). L’esterna con quest’ultima è andata a gonfie vele, tra i due è scattata subito la chimica e l’alchimia tanto che Gianmarco le ha confessato che è la sua corteggiatrice preferita soprattutto dal punto di vista estetico. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, 17 marzo 2025 si vedrà la reazione di Francesca Polizzi che delusa da Gianmarco Steri abbandonerà lo studio.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 17 marzo 2025: cose succede nel Trono Over

Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne della puntata di oggi, lunedì 17 marzo 2025, ampio spazio avrà anche il Trono Over con le dame ed i cavalieri del parterre. Continuerà il trono di Tina Cipollari con le sue costosissime esterne con Cosimo, Agnese di Pasquale continuerà la sua conoscenza con Diego Fazio ed anche Arianna uscirà con un cavaliere del parterre. Nel frattempo, sempre nel Trono Over, farà il suo ingresso un nuovo cavaliere: Gabriele.

E poi ancora nella puntata di oggi di Uomini e Donne continueranno le discussioni tra Sabrina Zago e Giuseppe e lo scontro sarà talmente acceso che interverranno anche i due opinionisti. Cristina chiuderà la conoscenza con Emanuele perché quest’ultimo non si è mai fatto sentire di sua iniziativa, era sempre lei a chiamarlo e quando lei non lo ha cercato più lui non l’ha ricontattata.

Dove vedere Uomini e Donne in diretta tv e streaming

Svelate tutte le anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi, lunedì 17 marzo 2025, non resta che ricordare che Uomini e Donne va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 in punto su Canale5. È possibile seguire la puntata in diretta su Mediaset Infinity, dove rimarrà disponibile dopo la messa in onda. Su Witty.Tv saranno disponibili i contenuti in esclusiva. La replica del dating show, invece, va in onda da lunedì a venerdì su la5 sia alle 19.40 che alle 23.30.